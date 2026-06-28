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Час матчів на виліт: 32 збірні починають боротьбу за трофей

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Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Станіслав Груздєв
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Час матчів на виліт: 32 збірні починають боротьбу за трофей

Без запасних життів: хто витримає головні матчі на виліт?

Груповий етап головного футбольного турніру літа завершено, а 28 червня стартує перший в історії змагання раунд плей-оф за участю 32 збірних. Літо великої гри входить у найгарячішу фазу. На GGBET уже доступні широка лінія, одні з найкращих коефіцієнтів, готові експреси, бетбілдери на топ-матчі, ексклюзивні бонуси та загальний призовий фонд 3 000 000 грн. 

Група вже встигла перевернути передтурнірні прогнози. Мексика виграла всі три матчі без пропущених голів, Бразилія розгромила Шотландію 3:0 та вийшла далі з першого місця, а Німеччина нарешті повернулася до плей-оф після двох поспіль вильотів на груповому етапі.

Але головною історією групового етапу стали не гранди. ПАР перемогла Південну Корею та вперше в історії пробилася до плей-оф. Останніми до сітки застрибнули Австрія та Алжир: команди видали драматичні 3:3 і разом залишили за бортом Іран. Тож у матчах на виліт гучне ім’я точно не гарантуватиме спокійного вечора. 

Серед найцікавіших пар першого раунду: Бразилія – Японія, Нідерланди – Марокко, Португалія – Хорватія, Англія – ДР Конго та Аргентина – Кабо-Верде. 

Експерти GGBET оцінюють шанси на перемогу в турнірі так:

  • Франція – 4,5;
  • Аргентина – 5,5;
  • Іспанія – 7;
  • Англія – 8;
  • Португалія – 11.

Коефіцієнти взяті з вебсайту ggbet.ua станом на 28.06.2026 о 10:10 та можуть змінюватися.

Особливо цікава зміна позицій Бразилії: перед стартом турніру «Селесао» були одноосібними лідерами з коефіцієнтом 2,9, але перед плей-оф опустилися лише на шостий рядок. Навіть упевнена гра Вінісіуса та перше місце в групі поки не переконали лінію повернути Бразилію на вершину. 

У плей-оф важать не лише форма та склад. Тут вирішують витримка, довжина лави, один сейв, рикошет або серія пенальті. Команда, яка яскраво пройшла групу, може зупинитися вже на першому бар’єрі, а збірна, що пробилася в останню мить, – раптом отримати шлях до великої сенсації.

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Теги: спорт азартні ігри

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