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Скандальна блогерка Алхім через суд скасувала штраф у 5 млн. Деталі гучної справи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Скандальна блогерка Алхім через суд скасувала штраф у 5 млн. Деталі гучної справи
Блогерка Анна Алхім «знесла» через суд мільйоний штраф «ПлейСіті» за рекламу онлайн-казино
фото: Анна Алхім/Instagram

Суд не побачив у матеріалах блогерки ознак реклами азартних ігор

У судовому реєстрі з’явився повний текст рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16 червня, яким скасовано штраф на суму 4,8 млн грн, накладений на блогерку Анну Алхім за порушення законодавства про рекламу азартних ігор. Це одне з перших судових рішень, які програв азартний регулятор «ПлейСіті», створений рік тому.

«Главком» ознайомився з судовим рішенням. За матеріалами справи, у серпні 2025 року в Instagram-акаунті із 378 тис. підписників було опубліковано Stories, де жінка розповідає про виграші в онлайн-казино та рекомендує «класний сайт». Наступна публікація містила посилання на реєстрацію на конкретне казино. Зі свого боку, «ПлейСіті» виявило ці публікації в рамках власного моніторингу Instagram. Також азартному регулятору паралельно надійшло повідомлення від користувача про можливу рекламу.

Повний текст рішення суду опубліковано 26 червня
Повний текст рішення суду опубліковано 26 червня
дані з Єдиного державного реєстру судових рішень

Щоб встановити власника акаунту, Агентство звернулося до Бюро економічної безпеки. БЕБ відповіло, що сторінка «може бути пов'язана» з Алхім. Однак прямо не підтвердило її адміністрування чи право власності. Водночас «ПлейСіті» взяло до уваги верифікаційну позначку в профілі та реєстрацію блогерки як ФОП з видом діяльності «Рекламні агентства». Цього виявилося достатньо для штрафу в 4,8 млн грн.

Алхім оскаржила рішення і замовила лінгвістичну експертизу у Вінницькому відділенні Київського науково-дослідний інститут судових експертиз Мін'юсту, яка у підсумку переломила справу на користь позивачки. Експерт розібрав кожну з публікацій і дійшов однозначного висновку: це не реклама.

Експерт не вважає публікації Алхім незаконною рекламою казино
Експерт не вважає публікації Алхім незаконною рекламою казино
дані з рішення суду

Фразу «Классный сайт, действительно, на нём можно поднять мани» він кваліфікував як звичайне суб'єктивне враження – людина ділиться особистим досвідом, а не обіцяє комусь виграш.

Публікацію «Бананзааааааа» з посиланням на онлайн-казино в експертизі протрактовано як емоційний вигук. Саме ж посилання, на думку експерта, лише показує, де саме стався цей момент радості, а не закликає туди переходити.

У жодному з матеріалів немає закликів зареєструватися, внести гроші чи спробувати азартні ігри, зазначає екперт. Авторка говорить про себе, а не продає щось аудиторії. За висновком експертизи, це звичайний блогерський контент: людина розповідає про своє дозвілля, і під закони про рекламу він не підпадає.

Висловлювання автора є безпосередньою реакцією на поточні події в його житті, що відповідає формату особистих роздумів та неформального звіту про дозвілля.

«Відсутність рекламних кліше, використання розмовного синтаксису та аматорська композиція кадру виключають можливість виконання цього запису за професійним технічним завданням. Висловлювання автора є безпосередньою реакцією на поточні події в його житті, що відповідає формату особистих роздумів та неформального звіту про дозвілля», – йдеться у висновку лінгвістичної експертизи.

Експертиза, яку замовила Алхім, показала, що блогерка нібито не закликала свої підписників грати у азартні ігри
Експертиза, яку замовила Алхім, показала, що блогерка нібито не закликала свої підписників грати у азартні ігри
дані з Єдиного державного реєстру судових рішень

Феміда зауважила: одним з доказів в адміністративному судочинстві, є висновок експерта. Відповідно, взяла до уваги цей документ.

Разом із тим, «ПлейСіті» заперечувало проти долучення експертизи, стверджуючи, що правова оцінка – не компетенція експерта. Суд із цим не погодився.

Серед інших аргументів блогерки – відсутність будь-якого договору з компанією, яку вона згадувала у сторіз та отримання від неї грошової винагороди. Сама ж компанія заперечила, що має стосунок до реклами, а ігрового акаунту на Алхім (на сайті онлайн-казино) не зареєстровано.

Додатково захист вказував на теоретичну можливість deepfake: оскільки блогерка є публічною особою з великою кількістю відкритих відеоматеріалів у мережі, її зображення та голос могли бути використані для створення синтетичного відео.

У коментарі «Главкому» державне агентство «ПлейСіті» повідомило, що оскаржуватиме рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду, який скасував штраф у 4,8 млн грн, накладений на блогерку Анну Алхім за порушення законодавства про рекламу азартних ігор. В Агентстві зазначили, що не погоджуються з окремими висновками, покладеними в основу судового рішення, та вважають за необхідне надати їм додаткову правову оцінку в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що штраф у розмірі 4,8 млн грн «ПлейСіті» наклало на інфлюенсерку у грудні 2025 року. В агентстві вважалиь, що контент на її сторінках у соцмережах і на сайтах містив рекламу онлайн-казино з порушенням вимог закону «Про рекламу».

Раніше «Главком» писав, що державний регулятор закликав громадян «стукати» на блогерів, які рекламують онлайн-казино.

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Теги: суд штраф онлайн-казино азартні ігри блогер

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