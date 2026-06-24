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Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження
74% опитаних громадян підтримують посилення заходів із захисту людей від ігрової залежності
колаж: Мінцифри

Головним чинником, який спонукає людей грати, українці називають бажання виграти гроші

Серед 3 тис. опитаних українців протягом останнього року грали в азартні ігри 5% респондентів, а впродовж останнього місяця – 2%. Як інформує «Главком», такі результати дослідження опублікувало Міністерство цифрової трансформації України.

Мінцифри отримало результати першого етапу масштабного дослідження впливу азартних ігор на суспільство. Його мета – отримати об’єктивні дані про поширеність азартних ігор в Україні, пов’язані з ними ризики та ефективність інструментів захисту гравців. Проєкт реалізує Центр відповідальної гри за підтримки Асоціації українських операторів грального бізнесу. У першому етапі дослідження взяли участь 3 164 респонденти віком від 18 років. Серед них – 415 представників молоді, 409 внутрішньо переміщених осіб та 404 військових. Вибірка репрезентативна за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання. Похибка не перевищує 2%. До дослідження також увійшли військові з передової, представники тилових підрозділів та демобілізовані особи.

Сприйняття азартних ігор

За результатами дослідження, 84% українців не вважають себе азартними людьми. Крім того, кожен третій опитаний зазначив, що не знає жодної людини, яка б грала в азартні ігри.

Водночас азартні ігри залишаються темою підвищеної суспільної уваги – 75% опитаних українців уважають азартні ігри серйозним викликом для країни. Попри це, власний досвід участі в азартних іграх має відносно невелика частина населення. Протягом останнього року грали 5% респондентів, а впродовж останнього місяця – 2%.

Головним чинником, який спонукає людей грати, українці називають бажання виграти гроші – так відповіли 70% опитаних. Другий за значущістю – емоційний фактор та азарт, його назвали 41% респондентів. Інші чинники мають менший вплив. Бажання розважитися, відволіктися від проблем, вплив реклами чи оточення називали близько 17% опитаних.

Досвід гри в азартні ігри

Для більшості респондентів знайомство з азартними іграми не стало тривалим. 83% опитаних, які мали досвід гри, повідомили, що вже припинили грати.

Найчастіше причиною була втрата інтересу – 65%. Ще 23% назвали надмірні витрати або нестачу вільних коштів. 10% припинили грати через занепокоєння щодо можливого формування залежності.

Дослідження також вивчало особистий досвід негативних наслідків азартних ігор – 83% респондентів зазначили, що не стикалися з таким впливом. Крім того, 93% опитаних українців повідомили, що протягом останнього року жодного разу не позичали знайомим гроші для гри.

Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження фото 1
інфографіка: Мінцифри

Очікування щодо дій держави

Майже половина опитаних назвали обмеження реклами азартних ігор одним із головних пріоритетів державного регулювання галузі. Водночас лише 4% опитаних зазначили, що реклама впливає на їхнє власне рішення брати участь в азартних іграх.

Загалом 74% громадян підтримують посилення заходів із захисту людей від ігрової залежності, а 67% виступають за жорстке державне регулювання сфери азартних ігор.

Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження фото 2
інфографіка: Мінцифри

Групи підвищеного ризику

Окрема увага в дослідженні приділена групам, які можуть бути більш чутливими до впливу азартних ігор або залучення до них. Результати дослідження спростовують припущення щодо більшого залучення в азартні ігри ВПО, ніж середній показник по країні. Водночас серед молоді та військових ризики виявилися більш вираженими.

Нагадаємо, військовослужбовці, з якими поспілкувався «Главком», загалом підтримують рішення уряду про обмеження доступу військових до азартних ігор на час воєнного стану. 

Як відомо, Кабінет Міністрів схвалив постанову, яка запускає механізм автоматичного обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Після запуску системи дані гравців перевірятимуться через державні реєстри, а військові автоматично отримуватимуть заборону на участь в азартних іграх.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України онлайн-казино азартні ігри

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