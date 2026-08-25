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«Ощадбанк» обмежив роботу сервісів через спрацювання систем безпеки: коли все відновлять

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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«Ощадбанк» обмежив роботу сервісів через спрацювання систем безпеки: коли все відновлять
В «Ощадбанку» наголосили, що обмеження пов'язані саме з роботою систем безпеки

Клієнтів попередили про тимчасову недоступність мобільного застосунку та сервісів

«Ощадбанк» повідомив про часткове обмеження доступу до електронних сервісів через спрацювання систем безпеки. Через це деякі клієнти можуть тимчасово не мати доступу до мобільного застосунку банку та сервісів для юридичних осіб. Про це повідомили в самому банку, пише «Главком».

В «Ощадбанку» наголосили, що обмеження пов'язані саме з роботою систем безпеки. Банк не уточнив, що саме спричинило їхнє спрацювання.

«Наразі відбувається часткове обмеження доступу до електронних сервісів Ощадбанку через спрацювання систем безпеки», – йдеться у повідомленні. За прогнозом банку, до 17:00 робота електронних систем має бути повністю стабілізована.

Наразі можуть бути недоступними мобільний застосунок «Ощадбанку», а також окремі сервіси, якими користуються корпоративні клієнти. У банку перепросили за тимчасові незручності та зазначили, що працюють над відновленням нормальної роботи систем.

Про причини спрацювання систем безпеки «Ощадбанк» додаткової інформації наразі не надав. Зокрема, банк не уточнив, чи пов'язані технічні труднощі із зовнішньою кібератакою або іншою загрозою. Водночас обмеження доступу до електронних сервісів не означає припинення роботи банку загалом. Проте офіційний сайт банку наразі не працює, що може свідчити про серйозність технічного збою.

Нагадаємо, стало відомо, коли банк може попросити документи через гроші від родича на картку.

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Теги: банк Ощадбанк економіка

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