Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам

Через технічні проблеми користувачі могли мати труднощі з авторизацією

Для стабільної роботи сервісу користувачам рекомендують оновити застосунок до останньої версії.

Застосунок «Резерв+» відновив роботу після технічного збою, який виник напередодні. Наразі авторизація та основні функції сервісу працюють у звичайному режимі. Користувачів просять оновити програму до останньої доступної версії, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міноборони України.

У відомстві зазначили, що після відновлення сервісу окремі користувачі ще можуть стикатися з труднощами під час роботи із застосунком. Фахівці продовжують усувати залишкові проблеми.

У Міністерстві оборони закликали користувачів оновити «Резерв+» до останньої доступної версії в App Store або Google Play. Це необхідно для коректної та стабільної роботи застосунку. Збій у роботі «Резерв+» стався напередодні. Через технічні проблеми користувачі могли мати труднощі з авторизацією та доступом до функцій застосунку.

За даними Міноборони, роботу сервісу вдалося відновити спільними зусиллями команд Міністерства оборони та Національного банку України.

Нагадаємо, у роботі мобільного застосунку «Резерв+» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти в застосунок та скористатися його функціями.

До слова, Міністерство оборони рекомендувало користувачам «Резерв+» завчасно завантажувати PDF-версію військово-облікового документа. Це дозволяє підтвердити свої дані навіть у разі тимчасових проблем із доступом до застосунку або за відсутності інтернет-з'єднання.