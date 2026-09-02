Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам
Через технічні проблеми користувачі могли мати труднощі з авторизацією
фото: РБК-Україна

Для стабільної роботи сервісу користувачам рекомендують оновити застосунок до останньої версії.

Застосунок «Резерв+» відновив роботу після технічного збою, який виник напередодні. Наразі авторизація та основні функції сервісу працюють у звичайному режимі. Користувачів просять оновити програму до останньої доступної версії, повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міноборони України.

У відомстві зазначили, що після відновлення сервісу окремі користувачі ще можуть стикатися з труднощами під час роботи із застосунком. Фахівці продовжують усувати залишкові проблеми.

У Міністерстві оборони закликали користувачів оновити «Резерв+» до останньої доступної версії в App Store або Google Play. Це необхідно для коректної та стабільної роботи застосунку. Збій у роботі «Резерв+» стався напередодні. Через технічні проблеми користувачі могли мати труднощі з авторизацією та доступом до функцій застосунку.

За даними Міноборони, роботу сервісу вдалося відновити спільними зусиллями команд Міністерства оборони та Національного банку України.

Нагадаємо, у роботі мобільного застосунку «Резерв+» стався масштабний збій. Користувачі повідомляють, що не можуть увійти в застосунок та скористатися його функціями. 

До слова, Міністерство оборони рекомендувало користувачам «Резерв+» завчасно завантажувати PDF-версію військово-облікового документа. Це дозволяє підтвердити свої дані навіть у разі тимчасових проблем із доступом до застосунку або за відсутності інтернет-з'єднання.

Читайте також:

Теги: Резерв+ застосунок Міноборони мобілізація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після завершення війни питання безпеки залишатиметься центральним у житті українців ще щонайменше два покоління
35 років незалежності поставили українців перед складним вибором – Bloomberg
23 серпня, 07:20
Безпілотник може споряджатися уламково-фугасною, кумулятивною або термобаричною бойовою частиною
ЗСУ прийняли на озброєння перший український реактивний перехоплювач
21 серпня, 22:01
Лікаря було мобілізовано, а за кілька днів він помер
У Рівному дитячий лікар помер після мобілізації. ТЦК розкрив деталі щодо його бронювання
19 серпня, 14:45
Наслідки одного з ударів по логістичному центру Wildberries
Україна вивела з ладу сім із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries
16 серпня, 14:06
Схема
Вигадали 200 «мобілізованих» для звітності: екскерівникам ТЦК повідомлено про підозру
14 серпня, 22:00
Українські корпуси отримали важкі дрони middle strike
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога
13 серпня, 11:40
Сили оборони знешкодили понад 260 тис. російських дронів
Україна знешкодила понад чверть мільйона російських дронів від початку року
11 серпня, 12:49
Федоров відповів, чому не очолить протестний рух
Федоров пояснив, чому не долучається до протестів
6 серпня, 21:34
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
Усі можливості для ветеранів – в одному застосунку: уже в App Store та Google Play
6 серпня, 13:24

HiTech

Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам
Міноборони відновило роботу «Резерв+»: що потрібно зробити користувачам
США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії
США готують космічну систему протидії гіперзвуковим ракетам Росії
Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
Тім Кук завершив 15-річне керівництво Apple: що змінилося
«Мамо, дай 100 гривень»: Monobank запустив нову функцію для дітей
«Мамо, дай 100 гривень»: Monobank запустив нову функцію для дітей
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
У Великій Британії вперше у світі чоловіку видалено пухлину мозку за допомогою ШІ
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)
Туреччина представила унікальний дрон-амфібію для морського десанту (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2026
101K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
80K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних
75K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському

Новини

Україна передасть Німеччині досвід протидії російським диверсіям – посол
Сьогодні, 10:31
Депутати зможуть голосувати в укритті. Рада показала нову систему (фото, відео)
Вчора, 15:02
Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Вчора, 14:29
Посилки до €150 залишаються без мита: Рада провалила голосування
Вчора, 13:41
Глава дипломатії ЄС закликала передати Україні ракети, термін придатності яких спливає
Вчора, 13:35
Путін передумав зустрічатися з главою ЦРУ після розмов зі спецслужбами – ЗМІ
Вчора, 12:59

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua