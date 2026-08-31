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ТРЦ «Gulliver» шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ТРЦ «Gulliver» шукає нового власника. Комплекс виставлено на відкритий аукціон
«Gulliver» виставили на торги за $207 млн
фото: ray.ua

За один із найбільших комплексів у центрі Києва хочуть щонайменше 9,2 млрд грн, а його колишнього власника до торгів не допустять

Багатофункціональний комплекс «Gulliver» у центрі Києва виставили на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Нового власника об'єкта планують визначити на аукціоні 1 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ОщадБанку.

«Gulliver» перебуває у власності консорціуму державних банків: 80% належить Ощадбанку, ще 20% – Укрексімбанку. «Багатофункціональний комплекс Gulliver 31 серпня 2026 року виставлений на відкритий продаж через державну електронну торгову систему Prozorro.Продажі державними Ощадбанком та Укрексімбанком», – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна комплексу становить $207 млн. На Prozorro.Продажі вартість лота визначена на рівні 9 млрд 235 млн 467 тис. 626,87 грн. Мінімальний крок підвищення ціни – 1%, або близько 92,35 млн грн.

Заявки на участь у торгах прийматимуть до 30 вересня, а сам аукціон має відбутися 1 жовтня. При цьому колишній власник Gulliver – ТОВ «ТРИ О» – не зможе повернути комплекс через аукціон. У тендерній документації зазначено, що учасником та переможцем торгів не може бути ані ця компанія, ані її кінцевий бенефіціарний власник Віктор Поліщук.

До аукціону також не допустять компанії та осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю, тих, проти кого застосовані міжнародні або українські санкції, а також пов'язаних із Росією чи Білоруссю. Після проведення торгів переможець має сплатити гарантований внесок у розмірі 461 млн 773,3 тис. грн.

Gulliver є одним із найбільших багатофункціональних комплексів у центрі столиці. Його загальна площа перевищує 157 тис. кв. м. Об'єкт поєднує торговельно-розважальний та бізнес-центр і розташований поруч із трьома станціями метро.

Нагадаємо, Gulliver перейшов у власність консорціуму державних Ощадбанку та Укрексімбанку в липні 2025 року через невиконання кредитних зобов’язань компанією «Три О». Комплекс зводили переважно за кредитні кошти цих банків, а у 2020 році боргові зобов’язання реструктуризували, перенісши кінцевий термін повернення кредитів із 2025 на 2044 рік.

До переходу комплексу у власність держбанків компанія «Три О» намагалася скористатися процедурою превентивної реструктуризації. Її відкрили у березні 2025 року, однак через судову тяганину план так і не був затверджений у передбачений законом шестимісячний строк. Після цього Ощадбанк та Укрексімбанк звернули стягнення на предмет іпотеки.

Наприкінці жовтня 2025 року Gulliver тимчасово припинив роботу через відсутність доступу до частини інфраструктури. Представники держбанків звинувачували колишнього власника у перешкоджанні доступу, тоді як Віктор Поліщук заперечував, що контролює відповідну інфраструктуру. Через простій збитків зазнали як державні банки, так і орендарі комплексу.

 

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Теги: Ощадбанк метро санкції бізнес ProZorro аукціон Укрексімбанк підвищення цін

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