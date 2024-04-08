Офіс генпрокурора спростував інформацію ЗМІ щодо закордонних відряджень Костіна

Офіс генпрокурора заявив, що Костін у 2023 році перебував у відрядженнях 79 днів включно із дорогою

Видання «УП» повідомило, що генеральний прокурор Андрій Костін минулого року перебував у закордонних відрядженнях 103 дні – половину з них він був у США, де живе його дружина. Офіс генпрокурора заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Офіс генпрокурора повідомив, що у 2023 році Костін здійснив 13 закордонних відряджень, з яких три – до США, у тому числі, одне – в якості члена офіційної делегації від України на Генасамблеї ООН.

У 2023 році генпрокурор перебував у наступних відрядженнях:

З 28 січня по 3 лютого 2023 року до США.

17-18 лютого 2023 року – Мюнхенська безпекова конференція.

З 19 по 23 березня 2023 року поїздки до Лондона, Брюсселю та Гааги.

З 14 по 24 квітня 2023 року генпрокурор літав до Вільнюса (1 день), Вашингтона (7 днів), Нью-Йорку (1 день), Люксембурга та Брюсселю (2 міста в 1 день).

3-4 травня 2023 року поїздка до Нідерландів.

11 травня 2023 року один день перебування у Варшаві.

З 30 червня по 3 липня 2023 року відбулося відрядження генерального прокурора до Загреба та Гааги.

10-11 вересня 2023 року перебування у Ризі.

З 19 до 26 вересня 2023 року Генеральний прокурор побував із робочою поїздкою у США.

5 жовтня 2023 року Костін знову відвідав Гаагу.

15-16 жовтня 2023 року генеральний прокурор був у відрядженні в Брюсселі.

17-21 листопада 2023 року генпрокурор перебував із робочим візитом в Канаді.

Офіс генпрокурора повідомив, що закордонні відрядження Костіна тривали 79 днів, включно з дорогою. 51 день безпосередньо в країнах перебування за вирахуванням дороги. Під час трьох поїздок до США (у січні-лютому, квітні та вересні 2023 року) він перебував у цій країні загалом 22 повних дні та взяв участь у 91 зустрічі та заході.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський узгодив заміну генпрокурора України Андрія Костіна. ЗМІ із посиланням на джерела у керівництві фракції «Слуга народу», ймовірним його наступником розглядається очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Сім'я потенційного очільника Генпрокуратури проживає в Австрії, куди він також їздив під час вторгнення.

Крім цього інформація про російський паспорт його дружини з'являлася на сайті Федеральної податкової служби РФ, увагу на що звернули журналісти «Схем» ще під час скандального розслідування про різдвяну відпустку на Кіпрі. Є у правоохоронних органів і запитання до побудови фортифікаційних споруд в Одеській області.