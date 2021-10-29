Головний санлікар поскаржився на комунікацію з Московською церквою щодо вакцинації

МОЗ нарікає на локальних релігійних лідерів, які активно виступають проти вакцинації

Ігор Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від Covid-19

Низький рівень вакцинації від коронавірусу на місцях обумовлений тим, що окремі релігійні лідери виступають проти щеплень. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Він зазначив, що на сьогодні близько 30 територіальних громад потребують більшої уваги з погляду епідемічного спостереження чи протиепідемічних заходів.

«Велика проблема на рівні громад – локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики», – заявив Кузін.

За його словами, МОЗ працює з релігійними організаціями, і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій підтримує всі заходи щодо вакцинації.

«Певні проблеми з погляду комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати. Слід зазначити, що антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це або якісь локальні церкви, або, по суті, особиста думка локальних лідерів», – зазначив Кузін.

Раніше Московський патріархат дав інструкцію своїм священникам щодо вакцинації.

До слова, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

Також Зеленський емоційно закликав українців «включити» мозок і вакцинуватися.

До слова, МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Нагадаємо, українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень.

Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.