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    Головний санлікар поскаржився на комунікацію з Московською церквою щодо вакцинації

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    МОЗ нарікає на&nbsp;локальних релігійних лідерів, які активно виступають проти вакцинації - Головний санлікар поскаржився на комунікацію з Московською церквою щодо вакцинації
    МОЗ нарікає на локальних релігійних лідерів, які активно виступають проти вакцинації
    фото: poltava.to

    Ігор Кузін назвав церкву однією з причин низької вакцинації від Covid-19

    Низький рівень вакцинації від коронавірусу на місцях обумовлений тим, що окремі релігійні лідери виступають проти щеплень. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив головний санлікар Ігор Кузін.

    Він зазначив, що на сьогодні близько 30 територіальних громад потребують більшої уваги з погляду епідемічного спостереження чи протиепідемічних заходів.

    «Велика проблема на рівні громад – локальні релігійні лідери, які активно виступають проти вакцинації. Роз'яснення та активна комунікація з людьми не спрацьовують, і майже вся громада або не хоче вакцинуватись, або повністю ігнорує заходи профілактики», – заявив Кузін.

    За його словами, МОЗ працює з релігійними організаціями, і Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій підтримує всі заходи щодо вакцинації.

    «Певні проблеми з погляду комунікації ми спостерігаємо з боку УПЦ МП, з якою досить складно працювати. Слід зазначити, що антивакцинальні настрої зазвичай не викликані великими церквами. Це або якісь локальні церкви, або, по суті, особиста думка локальних лідерів», – зазначив Кузін.

    Раніше Московський патріархат дав інструкцію своїм священникам щодо вакцинації.

    До слова, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

    Також Зеленський емоційно закликав українців «включити» мозок і вакцинуватися.

    До слова, МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Нагадаємо, українські медики зробили понад 17 млн Covid-щеплень.

    Зазначимо, за добу 28 жовтня в Україні зафіксовано майже 26,9 тис. нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Також за ту ж добу померло 648 осіб.

    Раніше епідеміологиня спрогнозувала, що у листопаді-грудні ситуація з коронавірусом в Україні в цілому і в Києві зокрема буде найважчою.

    Також секретар РНБО зробив страшний прогноз, скільки помиратиме від Covid-19 у листопаді.

    Ще в Україні намітилася дивна тенденція щодо вакцинування: пояснення РНБО.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

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    Теги: церква Міністерство охорони здоров'я Російська православна церква в Україні релігія щеплення вакцинація Ігор Кузін
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    Головний санлікар поскаржився на комунікацію з Московською церквою щодо вакцинації