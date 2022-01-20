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    Окупанти підрахували, на скільки тижнів вистачить води Криму

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    За словами Іллі Ніколенка, поточні запаси води в окупованому Криму значно перевищують середні показники попередніх років - Окупанти підрахували, на скільки тижнів вистачить води Криму
    За словами Іллі Ніколенка, поточні запаси води в окупованому Криму значно перевищують середні показники попередніх років
    фото: ukrinform.com

    В літній сезон на тиждень окупованому півострову потрібні 2-2,5 млн. кубометрів води

    При максимальному використанні водних ресурсів та відсутності опадів поточних запасів води в окупованому Криму вистачить щонайменше на рік. Відповідну інформацію опублікувано на сайті так званого «Кримського Федерального університету імені В. І. Вернадського» із посиланням на завідувача кафедри водопостачання, водовідведення та санітарної техніки вишу Іллю Ніколенка.

    За словами фахівця, в сезон активного завантаження на тиждень півострову потрібні 2-2,5 млн. кубометрів води, а в зимові місяці 1-1,5 млн. кубометрів. При поточному рівні споживання наявних запасів вистачить щонайменше на 55-70 тижнів.

    Як зазначив експерт, на початку минулого року фактичне наповнення всіх водоймищ природного стоку становило 33 млн. кубометрів. До початку 2022 року ця цифра збільшилася до 163 млн. кубометрів, що суттєво більше від середнього багаторічного обсягу наповнення – 135 млн. кубометрів.

    Ніколенко сподівається, що наступні роки в Криму будуть менш посушливими, ніж попередні два, проте, на думку фахівця, мешканцям окупованого півострову не варто розслаблятися.

    «Наступні роки з урахуванням багаторічних спостережень можуть стати водорясними, проте не варто розслаблятися, тому що кліматичні зміни за кількістю опадів і температурами можуть зробити майбутні поухи ще складнішими. Необхідно орієнтуватись на те, що дефіцит водних ресурсів є глобальною світовою проблемою», – додав Ілля Ніколенко.

    Нагадаємо, до окупації Криму Росією, яка відбулася у лютому-березні 2014 року, основним джерелом постачання прісної води до Криму був Півнчнокримський канал. Після окупації півострова постачання води Північнокримським каналом було зупинене.

    Раніше повідомлялося, що, уряд погодився подавати воду до Криму за єдиної умови.

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    Теги: Крим окупанти водопостачання уряд
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    Окупанти підрахували, на скільки тижнів вистачить води Криму