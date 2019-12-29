Обмін полоненими. Опубліковані перші фото українських в’язнів



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Українські полонені під конвоєм «ДНР» Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Прізвища українських бранців не вказані

Агентство Reuters оприлюднило перші фотографії українських полонених, яких привезли на обмін з ОРДЛО до КПВВ Майорське.

В описі фото Reuters зазначено, що на них – українські в’язні під конвоєм так званих «силовиків» самопроголошених «республік».

Світлини зроблені вранці 29 грудня поблизу КПВВ Майорське (Донецька область), де вже розпочався обмін.

Прізвища українських бранців при цьому не вказані. Точних список і кількості учасників обміну також досі немає.

У неділю, 29 грудня, проходить масштабний обмін полоненими, про який домовилися лідери нормандської четвірки в Парижі на початку грудня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що 29 грудня відбудеться обмін утримуваними особами.

Як повідомлялося, винних у теракті в Харкові засудили на довічне та звільнили з-під варти в рамках обміну.

У п’ятницю також суд Одеси в рамках процедури обміну полоненими звільнив з-під варти 11 обвинувачених у вчиненні терактів.

Зазначимо, що у межах обміну полоненими суд Харкова звільнив підозрюваного у вбивстві трьох людей.

Також суд на Луганщині відпустив двох бойовиків «ЛНР» для обміну.

До слова, журналістам заборонили бути присутніми під час обміну полоненими.

Раніше стало відомо, що представники так званої »ЛНР» виїхали разом з утримуваними особами до пункту пропуску Майорськ, де запланований обмін з українською стороною.

Нагадаємо, в рамках обміну утримуваними особами, який очікується 29 грудня, в Україну повернуться, щонайменше, семеро військовослужбовців.