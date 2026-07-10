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Курс валют на 10 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Курс валют на 10 липня 2026 року: долар продовжив дешевшати
фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,51 грн. 

Національний банк України (НБУ) оприлюднив офіційний курс валют на ранок п'ятниці, 10 липня 2026 року. Порівняно з 9 липня долар, євро та польський злотий подорожчали. Про це повідомляє «Главком».

Регулятор встановив офіційний курс долара на рівні 44,51, євро – 50,87 грн, польського злотого – 11,80 грн.

Курс валют станом на 10 липня 2026 року

Валюта Банк USD
 EUR
 GBP
 PLN
 CHF
НБУ
 44,5155 50,8768 59,6063 11,8069 55,1378
Ощадбанк
 44,40 / 44,70 50,70 / 51,25 - - -
Приватбанк
 44,25 / 44,84 50,60 / 51,28 59,40 / 60,24 11,67 / 11,87 -
ПУМБ
  44,30 / 44,90 50,70 / 51,40 58,60 / 60,00 11,70 / 12,00 -
monobank
 44,40 / 44,69

50,60 / 51,20

 - - -
Райффайзен
 44,30 / 44,70 50,50 / 51,16 57,30 / 60,60 11,20 / 12,20 52,30 / 56,20
OTP Bank
 44,20 / 44,70 50,50 / 51,50 - - 54,75 / 55,75
Укрсиббанк
 44,35 / 44,74 50,60 / 51,24 58,50 / 60,35 - 54,50 / 55,90
* курс валют станом на 09:05 10 липня 2026 року

За тиждень долар США, євро, британський фунт, польський злотий та швейцарський франк подешевшали.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив масштабне оновлення правил для страхового сектору. Регулятор переглянув порядок авторизації страхових посередників у спеціалізованому Реєстрі, а також скоригував вимоги до продажу страхових та перестрахових продуктів. Нововведення покликані усунути бюрократичні перепони, врегулювати наявні практичні труднощі та суттєво зменшити адміністративний тиск на бізнес.

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Раніше Національний банк України ухвалив рішення про проведення операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Цей крок покликаний підкріпити каси банківських установ та забезпечити стабільне задоволення попиту українців на готівкову валюту.

До слова, колишній головний експерт з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради Нацбанку, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран в інтерв’ю «Главкому» висловив думку, що долар не може бути вічно слабким до євро і як тільки буде підписана остаточна торгова угода між США та ЄС, ринок увійде в нормальне русло. При цьому рівень стабілізації цін на золото залежатиме від позиції КНР та відносин між Вашингтоном і Пекіном.

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Теги: курс валют гроші Україна НБУ Нацбанк валюта

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