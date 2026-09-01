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Стипендії, зарплати та бронювання: що зміниться з 1 вересня в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Стипендії, зарплати та бронювання: що зміниться з 1 вересня в Україні
З 1 вересня 2026 року в Україні зростуть стипендії та зарплати педагогів
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Початок осені принесе зміни для студентів, педагогів, школярів, підприємців та працівників критично важливих підприємств

З 1 вересня 2026 року в Україні набуде чинності низка змін, які стосуватимуться освіти, виплат, ведення бізнесу та бронювання військовозобов'язаних. Зокрема, студентам удвічі підвищать стипендії, педагогам збільшать зарплати, а школярів забезпечать безкоштовним гарячим харчуванням. «Главком» зібрав головні нововведення, які почнуть діяти з початку осені.

Зміст:

Студентам удвічі підвищать стипендії

З 1 вересня в Україні удвічі зростуть академічні стипендії для студентів. Базова виплата для студентів закладів вищої освіти становитиме 4 тис. грн замість нинішніх 2 тис. грн.

Підвищені академічні стипендії також зростуть. Зокрема, для окремих категорій студентів виплати сягатимуть 5,1–5,82 тис. грн залежно від виду стипендії. Іменні академічні стипендії становитимуть до 8 тис. грн.

Зміни торкнуться і студентів закладів професійної та фахової передвищої освіти. Для них розмір академічних стипендій становитиме від 2,5 тис. до 3,02 тис. грн.

Крім того, механізм виплати академічних стипендій поширюється на студентів приватних закладів вищої освіти, які навчаються за державним замовленням.

Зарплати педагогів зростуть на 20%

Із початком нового навчального року відбудеться другий у 2026 році етап підвищення зарплат педагогічних працівників. З 1 вересня оплата праці вчителів має зрости ще на 20%.

Перше підвищення відбулося на початку року. Після вересневого перегляду молоді педагоги залежно від навантаження та інших складових зарплати можуть отримувати орієнтовно до 17,7 тис. грн на руки, а досвідчені вчителі – до 28,5 тис. грн.

Водночас Міністерство освіти і науки працює над подальшим реформуванням системи оплати праці педагогів. Йдеться, зокрема, про поступовий перехід від чинної Єдиної тарифної сітки до окремої системи посадових окладів. Частина цих пропозицій поки не є остаточно затвердженими змінами.

Школярі отримають безкоштовне гаряче харчування

З 1 вересня безоплатним гарячим харчуванням планують забезпечити учнів усіх класів комунальних шкіл – від першого до 11-го. Йдеться про дітей, які навчаються очно або за змішаною формою.

Через збільшення кількості дітей, яких необхідно забезпечити харчуванням, школам також дозволять використовувати для цього не лише їдальні. За дотримання санітарних та безпекових вимог приймання їжі можна буде організовувати в інших придатних приміщеннях закладів освіти.

Стартує пілот реформи старшої школи

З 1 вересня 150 закладів освіти по всій Україні розпочнуть пілотування нової моделі профільної старшої школи. Це стане одним із ключових етапів підготовки до масштабної реформи старших класів.

Учні матимуть можливість обирати профіль навчання, а також окремі предмети й курси відповідно до власних освітніх потреб. Передбачається, що старша школа поступово буде зосереджена в академічних ліцеях.

Повноцінний перехід на профільне навчання в 10-12 класах запланований з 1 вересня 2027 року. Тому навчальний рік 2026/2027 фактично стане випробувальним для розширеної моделі майбутньої реформи.

Зміняться правила бронювання працівників

Важливі зміни з початком осені стосуватимуться критично важливих підприємств та бронювання військовозобов'язаних працівників.

Підприємства, які користувалися перехідним періодом після зміни критеріїв критичності, мали повторно підтвердити відповідний статус до 1 вересня 2026 року. Саме можливість бронювання працівників безпосередньо залежить від наявності у роботодавця чинного статусу критично важливого підприємства.

Зокрема, підприємства повинні відповідати встановленим критеріям, зокрема зарплатним вимогам, дотримуватися визначених квот бронювання та належним чином подавати інформацію про військовозобов'язаних працівників.

Якщо підприємство не підтвердило критично важливий статус у встановлений строк, воно може втратити підстави для подальшого бронювання працівників.

Про необхідність повторного підтвердження критичного статусу до 1 вересня «Главком» повідомляв і раніше.

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

З 1 вересня в Україні завершується перехід на новий криптографічний стандарт електронного підпису «Купина».

Нові кваліфіковані електронні підписи формуватимуть із використанням нового українського криптографічного стандарту. Зміна покликана модернізувати систему електронної ідентифікації та посилити захист цифрових даних.

Для більшості громадян та підприємців перехід не вимагатиме додаткових дій. Раніше видані кваліфіковані електронні підписи не потрібно терміново перевипускати – вони залишатимуться чинними до завершення встановленого строку їхньої дії.

Оновиться програма «Власна справа»

З 1 вересня має запрацювати оновлена державна грантова програма «Власна справа». Зміни передбачають нові розміри фінансової підтримки для українців, які хочуть започаткувати власний бізнес, а також для підприємців, які планують масштабувати вже чинну справу.

Для започаткування бізнесу можна буде отримати грант від 100 тис. до 300 тис. грн. За виконання додаткових умов розмір допомоги може зрости до 500 тис. грн.

Для розвитку та масштабування чинного бізнесу передбачена підтримка від 500 тис. до 1,5 млн грн. З урахуванням передбачених програмою бонусів максимальна сума може становити 2,5 млн грн.

Грантові кошти можна буде спрямовувати, зокрема, на придбання обладнання, оренду та ремонт приміщень, маркетинг, цифровізацію й розвиток виробництва.

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Теги: гроші стипендія бронювання від мобілізації школа

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