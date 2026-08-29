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Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни
фото з відкритих джерел

Після кількох евакуацій із потяга режисерка поділилася порадами для пасажирів

Співрежисерка повнометражного анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня» Саша Рубан поділилася порадами для пасажирів потягів після поїздки Кривий Ріг – Київ, під час якої, за її словами, було кілька евакуацій. На допис звернула увагу акторка Римма Зюбіна, яка поширила його у Facebook, написавши, що «тут все про наше сьогодення в поїзді під час війни», пише «Главком».

Після поїздки залізницею Рубан написала, що під час тривалих подорожей Україною в умовах війни пасажирам варто враховувати можливість вимушеної зупинки та евакуації. За її словами, люди можуть опинитися просто неба вночі, під дощем або на складній для пересування місцевості.

«До поїздки Україною, особливо на великі відстані, краще готуватися трошечки інакше», – написала Рубан.

Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни фото 1
фото: Саша Рубан / Facebook

Що взяти із собою

Рубан радить заздалегідь підготувати речі, які можуть знадобитися під час тривалого перебування поза вагоном:

  • змінний сухий одяг, особливо шкарпетки;
  • легкий дощовик;
  • водостійке взуття з надійною підошвою;
  • запас води та їжі;
  • особисті ліки й невелику аптечку;
  • окремий ліхтарик;
  • заряджений павербанк.

Вона звертає увагу, що розраховувати лише на час у дорозі за розкладом не варто. Через безпекові ситуації маршрут може тривати значно довше, ніж планувалося.

Серед продуктів Рубан радить мати поживну їжу, щось солоне та солодке. Окремо наголошує на запасі води.

У невеликій аптечці, за її словами, варто тримати базові засоби першої допомоги, а постійні ліки – брати із запасом на випадок затримки.

Режисерка також радить мати окремий ліхтарик, а не використовувати для освітлення дороги телефон. Смартфон може знадобитися для зв’язку, навігації та отримання повідомлень, тому його заряд краще зберегти.

Поради для пасажирів із дітьми

Окремо Рубан звернулася до батьків. Вона радить ще до початку подорожі пояснити дитині, що потяг може несподівано зупинитися, а пасажирам іноді доводиться залишати вагони.

Дитині, за її словами, варто пояснити, що під час такої ситуації потрібно слухати батьків і працівників залізниці, не відходити самостійно та не повертатися у вагон за залишеними речами. Також вона рекомендує підготувати дитині невеликий власний рюкзак.

Під час описаної поїздки, за словами Рубан, поруч із нею було багато жінок із дітьми. Пасажири допомагали одне одному під час виходу з вагонів, зокрема підтримували тих, кому було складно пересуватися в темряві та на мокрій місцевості.

«Комусь треба допомогти спуститися. Десь прийняти дитину. Десь посвітити. Десь притримати. Десь просто спокійно поговорити, щоб діти не почали панікувати», – написала вона.

Пасажирів просять виконувати вказівки залізничників 

Рубан наголосила, що під час евакуації пасажирам важливо слухати працівників залізниці та не намагатися самостійно визначати безпечний маршрут.

У своєму дописі вона описала ситуацію, коли люди опинилися біля залізничного насипу, схилу та заростей. За її словами, вночі в таких умовах складно одразу зрозуміти, куди саме рухатися після виходу з вагона.

«Слухайте залізничників. Не геройствуйте там, де це небезпечно», – закликала Рубан.

«Укрзалізниця» раніше пояснювала, що пасажирів не евакуюють автоматично після кожного оголошення повітряної тривоги. Виведення людей із вагонів проводять, коли моніторингова група фіксує безпосередню загрозу конкретному поїзду або ділянці маршруту. 

Режисерка «Мавки» назвала речі, які варто брати у потяг під час війни фото 2
фото: Саша Рубан / Facebook

Рубан також звернула увагу на фізичне навантаження під час кількох евакуацій поспіль. Пасажирам може знадобитися спуститися з вагона, пройти нерівною поверхнею, тривалий час чекати та згодом повернутися до поїзда.

Окремо режисерка закликала не нехтувати відпочинком після складної дороги. Вона зазначила, що після тривалого стресу організму потрібен час на відновлення.

Олександра Рубан – співрежисерка анімаційного фільму «Мавка. Лісова пісня». Офіційний сайт проєкту вказує її серед режисерів стрічки разом з Олегом Маламужем. Також Держкіно називає Рубан авторкою мультсеріалу «Пес Патрон».

Нагадаємо, у квітні «Укрзалізниця» розкрила протокол евакуації пасажирів під час повітряних тривог. Компанія пояснила, що пасажирів виводять із потягів у разі підтвердженої прямої загрози конкретному рейсу.

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Теги: взуття дороги телефон потяг Римма Зюбіна смартфон Алі Сов пісня пес Патрон Держкіно акторка Укрзалізниця

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