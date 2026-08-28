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«Укрзалізниця» розгорнула допомогу пасажирам на переповнених вокзалах

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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«Укрзалізниця» розгорнула допомогу пасажирам на переповнених вокзалах
Частина рейсів досі рухається зі значним відхиленням від графіка
фото: Укрзалізниця

World Central Kitchen нагодувала пасажирів і бригади майже 30 потягів по всій країні

Станом на ніч проти 28 серпня затримки потягів в Україні поступово скорочуються, а на вокзалах, як і обіцяли, безплатно відкрили зали очікування для всіх, хто чекає на свій рейс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Затримки скорочуються, зали очікування – безоплатні

Станом на 3:30 ночі 28 серпня частина рейсів досі рухається зі значним відхиленням від графіка, однак цифри поступово зменшуються порівняно з денним піком, коли окремі потяги відставали на понад 15 годин. Компанія підтвердила: усі платні зали очікування на вокзалах країни, як і обіцяли раніше, відкрили безкоштовний доступ для пасажирів, які чекають на свій затриманий рейс.

Як World Central Kitchen допомагала пасажирам

Ключову роль у тому, щоб зробити нічне очікування легшим, відіграла міжнародна благодійна організація World Central Kitchen, заснована шеф-кухарем Хосе Андресом. За добу її волонтери організували гаряче харчування для пасажирів і поїзних та локомотивних бригад майже тридцяти рейсів.

«Укрзалізниця» розгорнула допомогу пасажирам на переповнених вокзалах фото 1
фото: Укрзалізниця

Робота велася одночасно у Києві, Полтаві, Знам'янці, Хмельницькому, Шепетівці, Львові, Тернополі, Рівному, Ніжині, Конотопі та інших містах – координація відбувалася в режимі реального часу. Команда, яка працювала в столиці, провела на вокзалі Київ-Пасажирський понад 12 годин поспіль. А в Шепетівці волонтери побили власний рекорд, приготувавши 1120 порцій гарячих страв за один день.

«Укрзалізниця» розгорнула допомогу пасажирам на переповнених вокзалах фото 2
фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» окремо подякувала команді World Central Kitchen, а також вокзальним працівникам і провідникам, яким доводиться найважче. «Дякуємо кожному з вас за розуміння», – йдеться у повідомленні компанії.

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фото: Укрзалізниця

Чому потяги досі евакуюють

Причиною масштабних затримок залишаються повторювані повітряні тривоги – коли моніторингова група фіксує безпосередню загрозу на маршруті конкретного потяга, його зупиняють у безпечному місці, а пасажирів виводять із вагонів. Саме через це окремі рейси втрачали по 15–20 годин від графіка протягом доби масованої атаки Росії 27 серпня.

Нагадаємо, вдень 27 серпня біля Центрального вокзалу Києва утворилося велике скупчення пасажирів через численні повітряні тривоги, а окремі рейси відставали від графіка на 15–17 годин. Пасажирка потяга Дніпро – Львів розповіла в соцмережах, що за 21 годину подорожі її вагон евакуювали понад 15 разів.

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Теги: вокзал Київ харчування Львів Дніпро Укрзалізниця

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