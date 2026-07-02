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Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка транспортує пальне до центральних регіонів РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уражено нафтоперекачувальну станцію, яка транспортує пальне до центральних регіонів РФ
Наслідки атаки на Кстово
фото: соцмережі

Зафіксовано осередки займання

Уражено Нижньогородський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово. Відстань до цілі – 850 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Зазначається, що успішного удару СБУ завдала спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та ГУР.

Уночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, після чого пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС «Старолікєєво». Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні зазначених об'єктів.

«Нижньогородський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він виробляє бензин, дизельне паливо, авіаційний гас та інші нафтопродукти, значна частина яких використовується для забезпечення російської армії. ЛВДС «Старолікєєво» є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 2 липня безпілотники атакували місто Кстово Нижньогородської області РФ. Удар прийшовся по нафтопереробному заводу.

Зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

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Теги: СБУ росія війна

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