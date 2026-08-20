У Житомирі зросла кількість загиблих і постраждалих внаслідок атаки РФ

Рятувальники всю ніч ліквідовували наслідки російської атаки у Житомирі

Відомо про трьох загиблих та 53 постраждалих, аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч

У Житомирі зросла кількість жертв російської атаки. Станом на ранок відомо про трьох загиблих та 53 постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів. Пожежу вже ліквідовано, наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують територію. До ліквідації наслідків атаки залучили також рятувальників-верхолазів із Черкаської та Рівненської областей.

На місці події фахівці ДСНС спільно з представниками загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнули пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування рятувальників.

Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривали всю ніч. Їх проведення ускладнювали повторні повітряні тривоги.

Нагадаємо, перед ударом по Житомиру більшість людей встигли спуститися в укриття. Однак унаслідок подвійного прямого удару по будівлі Головного управління Національної поліції в Житомирській області загинули правоохоронці – 32-річний Артем Зубчук та 39-річна Юлія Євдокимова.