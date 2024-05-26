Подекуди дощі, до 27° тепла: прогноз погоди на 26 травня

У південно-східних областях місцями сильні пориви вітру

26 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю вночі на крайньому заході, вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У південно-східній частині місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 9-14° тепла. Вдень підніметься до 22-27°. На півенному сході очікується 18-23°.

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 9-14° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.