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Подекуди дощі, до 27° тепла: прогноз погоди на 26 травня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Подекуди дощі, до 27° тепла: прогноз погоди на 26 травня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

У південно-східних областях місцями сильні пориви вітру

26 травня в Україні буде мінлива хмарність. У низці областей очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю вночі на крайньому заході, вдень у південно-східній частині країни, на Миколаївщині та Кіровоградщині місцями пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, сягатиме швидкості 7-12 м/с. У південно-східній частині місцями сильні пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 9-14° тепла. Вдень підніметься до 22-27°. На півенному сході очікується 18-23°.

Подекуди дощі, до 27° тепла: прогноз погоди на 26 травня фото 1

На Київщині мінлива хмарність. Опадів не передбачається. Вітер південно-східний зі швидкістю до 7-12 м/с.

Температура в Київській області становитиме 9-14° тепла вночі та 22-27° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла вночі та близько 25° тепла вдень.

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Теги: прогноз погоди погода

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