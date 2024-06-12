РФ атакувала пожежну частину на Харківщині (фото)

Відреконструйована у 2009 році будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му

В результаті удару по пожежній частині особовий склад не постраждав

Росія завдала удару по пожежній частині у прифронтовому селі Липці, що на Харківщині. В результаті виникла пожежа. Про це повідомляє ДСНС.

«У результаті нічого обстрілу пошкоджено будівлю пожежного депо у прифронтовому селі Липці Харківської області. Особовий склад не постраждав, техніку не пошкоджено», – йдеться у повідомленні.

12 червня ворог атакував Харківщину фото: ДСНС

Рятувальники зазначають, що будівля пожежної частини вперше була знищена окупантами у 2022-му. Того ж року, після деокупації села Липці, її повністю відновили й підрозділ ДСНС став на бойове чергування.

Сьогодні, 12 червня, будівлю знищено вдруге.

Нагадаємо, що у ніч проти 12 червня РФ атакувала Київщину ракетами та БпЛА. В результаті в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті.

Також 12 червня РФ атакувала Дніпропетровщину БПЛа. Внаслідок чого постраждало троє людей, серед них дитина.

Наразі триває 840-й день повномасштабної війни. Протягом доби ворог завдав по території України три ракетних удари (із застосуванням чотирьох ракет) та 55 авіаційних ударів (зокрема, скинув 91 КАБ), залучив 640 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснили понад 2800 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів із різних типів зброї.