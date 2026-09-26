Яке релігійне свято відзначається 27 вересня 2026: традиції та молитва

Свята 27 вересня в церковному календарі – День пам'яті святого мученика Калістрата та п'ятдесяти воїнів

27 вересня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святого мученика Калістрата та сорока дев'яти воїнів, яких його стійкість навернула до Христа. Це свято присвячене мужності, незламній вірі та духовному братерству.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 27 вересня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святого мученика Калістрата та воїнів його

Святий Калістрат жив у III столітті і походив із Карфагена. За переказом, його дід служив воїном у Палестині за часів земного служіння Ісуса Христа і став свідком Воскресіння, передавши живу апостольську віру своїм нащадкам. Калістрат успадкував цю віру і, ставши воїном, таємно сповідував Христа.

Коли про його християнство дізнався воєначальник, Калістрата схопили і піддали жорстоким тортурам. Проте кожне катування супроводжувалося дивними чудесами: кинутий у море в мішку, він залишився живим; в темниці з'явилося світло і з'явився ангел. Ці знамення зрушили серця сорока дев'яти інших воїнів – свідків мучеництва Калістрата, і всі вони відкрито визнали себе християнами. Зрештою воєначальник наказав стратити і Калістрата, і всіх, хто до нього приєднався.

Молитви дня

До святого мученика Калістрата та воїнів його звертаються з молитвами про міцність духу, захист від зла та мир в оселі.

О, святі мученики Калістрате і дружино твоя, доблесні воїни Христові! Ви, що не злякалися погроз мучителів і мужньо сповідали істинного Бога, нині предстоїте перед Престолом Всевишнього. Молимо вас, будьте нашими заступниками у вірі та життєвих скорботах. Випросіть у Господа для нас міцність духу, терпіння у випробуваннях, мир у наших оселях та захист від усякого зла, видимого і невидимого. Нехай вашими молитвами ми збережемо вірність правді та сподобимося досягти Царства Небесного. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день пов'язаний із завершенням основних осінніх робіт і підготовкою до зими. Наші предки уважно спостерігали за природою, шукаючи знаки щодо майбутніх холодів.

Бджоли щільно закривають льотки у вуликах – зима буде ранньою та суворою.

Хмари з заходу або південного заходу – найближчими днями підуть дощі.

Гуси летять високо – взимку буде багато снігу; летять низько – зима малосніжна.

Заморозки вранці – зима настане швидко і буде морозною.

Листя масово опадає – осінь буде короткою.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 27 вересня не варто лінуватися і довго спати – вірили, що це принесе фінансові труднощі. Не радили починати нові великі справи. Суворо уникали сварок із рідними – конфлікт цього дня міг затягнутися надовго. Не давали і не брали грошей у борг.