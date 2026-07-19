Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 19 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 липня в Україні відзначають День металурга та День тренера, а у світі – Міжнародний день ретейнерів та День нових друзів. До кінця року залишається 165 днів. Православні вшановують пам'ять преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, а також святих отців шести Вселенських соборів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День металурга

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

У 2026 році 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної галузі, який традиційно припадає на третю неділю липня.

Дане професійне свято було встановлено указом Президента України від 3 червня 1993 року на знак визнання вагомого внеску металургів і гірників у розвиток економіки та промисловості держави. Металургійна галузь є однією з ключових для України, адже забезпечує виробництво сталі, чавуну та іншої продукції, що використовується в будівництві, машинобудуванні, енергетиці та оборонній сфері.

Попри повномасштабну війну, українські металургійні підприємства продовжують працювати в складних умовах, підтримуючи економіку країни та забезпечуючи робочі місця. День металурга є нагодою відзначити професіоналізм і самовіддану працю працівників галузі, які відіграють важливу роль у зміцненні промислового потенціалу України.

День тренера

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

19 липня в Україні відзначають День тренера – професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які займаються підготовкою спортсменів та розвитком фізичного виховання. Свято було офіційно встановлене у 2021 році указом Президента України, хоча ідея його запровадження виникла ще наприкінці 1990-х років.

Дату 19 липня обрали на честь першої участі незалежної України в Олімпійських іграх, що відбулася цього дня у 1996 році в Атланті.

Тренери відіграють ключову роль у підготовці спортсменів, передаючи їм професійні знання, виховуючи дисципліну, витривалість і прагнення до перемоги. Саме завдяки їхній щоденній праці українські атлети здобувають високі результати на міжнародних змаганнях та гідно представляють Україну на світовій спортивній арені.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ретейнерів

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

19 липня у світі відзначають Міжнародний день ретейнерів – інформаційну ініціативу, започатковану у 2021 році для підвищення обізнаності про важливість носіння ретейнерів після завершення ортодонтичного лікування.

Мета цього дня – нагадати, що саме ретейнери допомагають закріпити результат після брекетів або елайнерів, запобігаючи повторному зміщенню зубів. Фахівці рекомендують дотримуватися призначеного ортодонтом режиму носіння, регулярно очищувати ретейнер і проходити профілактичні огляди, адже правильний догляд сприяє збереженню здоров'я ротової порожнини та красивої посмішки на довгі роки.

День нових друзів

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

19 липня у світі також відзначають День нових друзів – неофіційне свято, покликане заохотити людей до спілкування, нових знайомств і зміцнення соціальних зв'язків. Його започаткувала американська компанія Hallmark Cards у 1920-х роках як маркетингову ініціативу, однак згодом ця дата набула ширшого символічного значення.

Сьогодні День нових друзів нагадує про важливість відкритості до нових людей, підтримки дружніх стосунків і розвитку живого спілкування. Свято відзначають тричі на рік – 19 січня, 19 липня та 19 жовтня.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобна Макрина

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 5

Преподобна Макрина жила у IV столітті в Каппадокії й походила з благочестивої родини, де виховувала молодших братів — майбутніх святителів Василія Великого та Григорія Ніського.

Після раптової смерті нареченого дівчина дала обітницю безшлюбності та вирішила повністю присвятити своє життя служінню Богові.

Згодом разом із матір'ю вона прийняла чернечий постриг і заснувала жіночу обитель, у якій пізніше стала настоятелькою.

Свята увійшла в церковну історію не лише завдяки праведному життю, а й через дар чудотворення та зцілення хворих. Зокрема, церковні перекази свідчать, що за її щирими молитвами під час голоду в монастирі з'являлася пшениця для нужденних.

Окрім преподобної Макрини, 19 липня згадують преподобного Дія Константинопольського, преподобного Паїсія Києво-Печерського (який спочиває в Дальніх печерах), благовірних правителів Сербських Стефана та його матір Милицю, а також відзначають віднайдення мощів преподобного Серафима Саровського.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природними явищами 19 липня, аби спрогнозувати погоду на осінь та майбутній урожай:

  • Дощ на Мокрину – знак того, що наступного року вродиться багатий урожай жита, проте найближчі дні будуть вологими.
  • Ясний і сонячний день зранку – очікується тривале «бабине літо», а найближчі шість тижнів минуть без істотних опадів.
  • Багато ранкової роси – провісник теплої та ясної погоди.
  • Бджоли активно літають біля квітів – утримається гарна погода, тоді як сильний вітер свідчить про швидку зміну синоптичних умов.

За народними повір'ями, сон у ніч на 19 липня є віщим і віщує удачу. Також вважалося доброю прикметою потрапити цього дня під дощ – це обіцяло міцне здоров'я на весь рік.

Що не можна робити сьогодні

  • Заборонено сваритися, лихословити, заздрити та згадувати старі образи.
  • Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.
  • Вживати алкогольні напої.
  • Займатися заготівлями (солити огірки, квасити капусту чи робити квас).
  • Приносити додому знайдені на вулиці речі або гроші, щоб не перебрати на себе чужі проблеми.

Історичні події

  • 64 рік – у Римі спалахнула Велика пожежа, яка тривала кілька днів і знищила значну частину міста.
  • 711 рік – у битві при Гвадалете арабсько-берберське військо розгромило вестготів, що поклало початок мусульманському завоюванню Піренейського півострова.
  • 1553 рік – леді Джейн Грей, відома як «королева дев'яти днів», була усунута від влади, а королевою Англії проголосили Марію I Тюдор.
  • 1848 рік – у місті Сенека-Фоллс (США) завершилася перша Конвенція з прав жінок, на якій ухвалили «Декларацію почуттів».
  • 1900 рік – у Парижі відкрили першу лінію метрополітену, приурочену до Всесвітньої виставки.
  • 1943 рік – союзні війська завершили захоплення Палермо під час Сицилійської операції у Другій світовій війні.
  • 1980 рік – у Москві відбулося офіційне відкриття XXII літніх Олімпійських ігор, які бойкотували понад 60 держав через радянське вторгнення до Афганістану.
  • 1996 рік – на Олімпійських іграх в Атланті стався теракт у парку Сентенніал, унаслідок якого загинули двоє людей і понад сто отримали поранення.
  • 2013 рік – після 35 років роботи в експлуатації припинив роботу космічний телескоп «Гершель» Європейського космічного агентства.
  • 2022 рік – Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС добровільно скоротити споживання природного газу на 15% через ризики припинення постачання з Росії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Макрина (за новоюліанським календарем) та Степан. 

Читайте також:

Теги: Українська православна церква релігія церква свято свята Україна традиції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 липня 2026: традиції та молитва
15 липня, 22:00
Українська державність – тисячолітній шлях свободи, який триває сьогодні
Українська державність – тисячолітній шлях свободи, який триває сьогодні
15 липня, 15:19
Термінал на острові щомісяця приймає нафтопродукти щонайменше із семи російських портів
Крихітний острів допомагає Росії обходити західні санкції – розслідування
11 липня, 23:27
В Україні триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
10 липня, 08:51
Чому не можна ставити знак рівності між Україною та Росією
Чому не можна ставити знак рівності між Україною та Росією
8 липня, 17:20
Сьогодні, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил України
Зеленський привітав воїнів Військово-морських сил із професійним святом
5 липня, 12:37
Наступна Конференція з відновлення України вимагатиме від нас чіткої концепції відбудови
Після Гданська
30 червня, 07:35
Заява пролунала на пресконференції після зустрічі лідерів країн Європейської п'ятірки в Берліні
Макрон заявив про відмову США від нейтралітету у війні з Росією
26 червня, 00:15
Стрибки через багаття – один з найголовніших атрибутів свята Івана Купала
Івана Купала 2026: коли святкуємо, традиції, прикмети, що не можна робити
23 червня, 07:30

Суспільство

19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га
В Маріуполі зникне історичний центр: деталі схеми окупантів на 59 га
Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 липня 2026: традиції та молитва
Командир бригади «Ахіллес» назвав умову завершення війни
Командир бригади «Ахіллес» назвав умову завершення війни
«Резерв+» тимчасово не працюватиме? Міноборони дало пораду
«Резерв+» тимчасово не працюватиме? Міноборони дало пораду
Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина
Воїн, спортсмен і батько. Згадаймо Олександра Василишина

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 липня: ситуація на фронті
183K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 липня 2026
72K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра
62K
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
61K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua