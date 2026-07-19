19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 липня в Україні відзначають День металурга та День тренера, а у світі – Міжнародний день ретейнерів та День нових друзів. До кінця року залишається 165 днів. Православні вшановують пам'ять преподобної Макрини, сестри святителя Василія Великого, а також святих отців шести Вселенських соборів.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 липня 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День металурга

У 2026 році 19 липня в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної галузі, який традиційно припадає на третю неділю липня.

Дане професійне свято було встановлено указом Президента України від 3 червня 1993 року на знак визнання вагомого внеску металургів і гірників у розвиток економіки та промисловості держави. Металургійна галузь є однією з ключових для України, адже забезпечує виробництво сталі, чавуну та іншої продукції, що використовується в будівництві, машинобудуванні, енергетиці та оборонній сфері.

Попри повномасштабну війну, українські металургійні підприємства продовжують працювати в складних умовах, підтримуючи економіку країни та забезпечуючи робочі місця. День металурга є нагодою відзначити професіоналізм і самовіддану працю працівників галузі, які відіграють важливу роль у зміцненні промислового потенціалу України.

День тренера

19 липня в Україні відзначають День тренера – професійне свято фахівців сфери фізичної культури і спорту, які займаються підготовкою спортсменів та розвитком фізичного виховання. Свято було офіційно встановлене у 2021 році указом Президента України, хоча ідея його запровадження виникла ще наприкінці 1990-х років.

Дату 19 липня обрали на честь першої участі незалежної України в Олімпійських іграх, що відбулася цього дня у 1996 році в Атланті.

Тренери відіграють ключову роль у підготовці спортсменів, передаючи їм професійні знання, виховуючи дисципліну, витривалість і прагнення до перемоги. Саме завдяки їхній щоденній праці українські атлети здобувають високі результати на міжнародних змаганнях та гідно представляють Україну на світовій спортивній арені.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день ретейнерів

19 липня у світі відзначають Міжнародний день ретейнерів – інформаційну ініціативу, започатковану у 2021 році для підвищення обізнаності про важливість носіння ретейнерів після завершення ортодонтичного лікування.

Мета цього дня – нагадати, що саме ретейнери допомагають закріпити результат після брекетів або елайнерів, запобігаючи повторному зміщенню зубів. Фахівці рекомендують дотримуватися призначеного ортодонтом режиму носіння, регулярно очищувати ретейнер і проходити профілактичні огляди, адже правильний догляд сприяє збереженню здоров'я ротової порожнини та красивої посмішки на довгі роки.

День нових друзів

19 липня у світі також відзначають День нових друзів – неофіційне свято, покликане заохотити людей до спілкування, нових знайомств і зміцнення соціальних зв'язків. Його започаткувала американська компанія Hallmark Cards у 1920-х роках як маркетингову ініціативу, однак згодом ця дата набула ширшого символічного значення.

Сьогодні День нових друзів нагадує про важливість відкритості до нових людей, підтримки дружніх стосунків і розвитку живого спілкування. Свято відзначають тричі на рік – 19 січня, 19 липня та 19 жовтня.

Релігійні свята та їхня історія

Преподобна Макрина

Преподобна Макрина жила у IV столітті в Каппадокії й походила з благочестивої родини, де виховувала молодших братів — майбутніх святителів Василія Великого та Григорія Ніського.

Після раптової смерті нареченого дівчина дала обітницю безшлюбності та вирішила повністю присвятити своє життя служінню Богові.

Згодом разом із матір'ю вона прийняла чернечий постриг і заснувала жіночу обитель, у якій пізніше стала настоятелькою.

Свята увійшла в церковну історію не лише завдяки праведному життю, а й через дар чудотворення та зцілення хворих. Зокрема, церковні перекази свідчать, що за її щирими молитвами під час голоду в монастирі з'являлася пшениця для нужденних.

Окрім преподобної Макрини, 19 липня згадують преподобного Дія Константинопольського, преподобного Паїсія Києво-Печерського (який спочиває в Дальніх печерах), благовірних правителів Сербських Стефана та його матір Милицю, а також відзначають віднайдення мощів преподобного Серафима Саровського.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно спостерігали за природними явищами 19 липня, аби спрогнозувати погоду на осінь та майбутній урожай:

Дощ на Мокрину – знак того, що наступного року вродиться багатий урожай жита, проте найближчі дні будуть вологими.

Ясний і сонячний день зранку – очікується тривале «бабине літо», а найближчі шість тижнів минуть без істотних опадів.

Багато ранкової роси – провісник теплої та ясної погоди.

Бджоли активно літають біля квітів – утримається гарна погода, тоді як сильний вітер свідчить про швидку зміну синоптичних умов.

За народними повір'ями, сон у ніч на 19 липня є віщим і віщує удачу. Також вважалося доброю прикметою потрапити цього дня під дощ – це обіцяло міцне здоров'я на весь рік.

Що не можна робити сьогодні

Заборонено сваритися, лихословити, заздрити та згадувати старі образи.

Відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Вживати алкогольні напої.

Займатися заготівлями (солити огірки, квасити капусту чи робити квас).

Приносити додому знайдені на вулиці речі або гроші, щоб не перебрати на себе чужі проблеми.

Історичні події

64 рік – у Римі спалахнула Велика пожежа, яка тривала кілька днів і знищила значну частину міста.

711 рік – у битві при Гвадалете арабсько-берберське військо розгромило вестготів, що поклало початок мусульманському завоюванню Піренейського півострова.

1553 рік – леді Джейн Грей, відома як «королева дев'яти днів», була усунута від влади, а королевою Англії проголосили Марію I Тюдор.

1848 рік – у місті Сенека-Фоллс (США) завершилася перша Конвенція з прав жінок, на якій ухвалили «Декларацію почуттів».

1900 рік – у Парижі відкрили першу лінію метрополітену, приурочену до Всесвітньої виставки.

1943 рік – союзні війська завершили захоплення Палермо під час Сицилійської операції у Другій світовій війні.

1980 рік – у Москві відбулося офіційне відкриття XXII літніх Олімпійських ігор, які бойкотували понад 60 держав через радянське вторгнення до Афганістану.

1996 рік – на Олімпійських іграх в Атланті стався теракт у парку Сентенніал, унаслідок якого загинули двоє людей і понад сто отримали поранення.

2013 рік – після 35 років роботи в експлуатації припинив роботу космічний телескоп «Гершель» Європейського космічного агентства.

2022 рік – Європейська комісія рекомендувала країнам ЄС добровільно скоротити споживання природного газу на 15% через ризики припинення постачання з Росії.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Макрина (за новоюліанським календарем) та Степан.