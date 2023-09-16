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Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко передав партію техніки кільком бригадам Сил Оборони
Порошенко також принагідно подякував бійцям Першої танкової за захист підступів до столиці у перші дні повномасштабного вторгнення
фото: Європейська солідарність

Артилеристам бригади дуже знадобляться потужні вантажівки-тягачі DAF, які куплені на складах НАТО

Петро Порошенко передав чергову партію техніки кільком бригадам та підрозділам Сил Оборони – зокрема, Окремій президентській бригаді імені Богдана Хмельницького та Першій окремій Сіверській танковій бригаді.

Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького – спеціальна військова частина у складі Сухопутних військ ЗСУ. У лютому – березні 2022 року підрозділи бригади брали участь у боях під час оборони Києва та його околиць. Після перемоги в битві за столицю бригада була задіяна у боях на сході України, зокрема – під Харковом, Бахмутом та Авдіївкою.

Артилеристам бригади дуже знадобляться потужні вантажівки-тягачі DAF, які куплені на складах НАТО у Бельгії та Нідерландах, розповідає Порошенко. «Вони дуже прості, там потужні дизельні двигуни, немає електроніки. І дуже важливо, що Перша президентська бригада направляє їх в артилерійський дивізіон, який виконує важливу роботу на фронті – боронить наші кордони», – говорить п’ятий президент.

Також Перша президентська отримала дві пересувні авторемонтні майстерні – тепер бійці не витрачатимуть дорогоцінний час на далеку логістику пошкодженої техніки, а відновлюватимуть її просто на місці.

Порошенко також принагідно подякував бійцям Першої танкової за захист підступів до столиці у перші дні повномасштабного вторгнення. Як відомо, Перша окрема Сіверська танкова бригада зіграла ключову роль в обороні Чернігова, що стало важливим елементом перемоги ЗСУ у битві за Київ. Зараз бригада воює у найгарячіших точках Півдня і Сходу України. «Я хотів би представникам бригади висловити слова подяки, тому що з 24 лютого 2022 року 1-а танкова бригада закрила Київ разом з 72-ю, разом з 169-м центром, разом з 80-ю і іншими бригадами. Я хочу від імені усієї нашої команди і від імені українського народу подякувати особовому складу», – сказав Порошенко.

Окрім президентської та танкової бригад, лазне-пральні комплекси, які виготовляють волонтери ГО «Справа Громад», отримали 26-а артбригада, 226-й окремий автомобільний батальйон і 181-му окремий батальйон матеріального забезпечення. Загалом Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» передали техніки на суму понад 14 млн грн.

«Збройні Сили – це величезний складний механізм. Аби перемогти, кожен його елемент має працювати на максимум. Саме тому ми стараємося якісно розподіляти допомогу по всім родам військ. Штурмовикам, прикриттю, розвідці, тилу, технікам – усім. Сьогодні зустрілися з бійцями президентської бригади, танкістами, артилеристами та службою тилу. Знову передали багато техніки, 7 спеціалізованих комплексів, 3 посилені вантажні машини та колеса до них. Хлопці одразу все забрали самовивозом, і поки ви читаєте цей пост, техніка вже прямує на виконання задач в свої підрозділи», – написав Порошенко.

Нагадаємо, Фонд Порошенка спільно з громадою Житомира профінансував для 78-го полку комплекс БПЛА Poseidon – це три планери та пункт управління. А коштом волонтерів ГО «Справа Громад» для потужних «пташок» на базі вантажівки DAF виготовили пересувну базу – так екіпажі БПЛА будуть значно мобільніші. Також підрозділ тепер має ще й два потужних бельгійських тягачі DAF. 

Теги: Петро Порошенко вантажівки благодійність

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