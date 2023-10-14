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Порошенко розповів про результати унікального проєкту для ЗСУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко розповів про результати унікального проєкту для ЗСУ
Xерга на ці вагончики не зменшується – тим паче, що попереду холодна зима
фото: Європейська солідарність

Загальна вартість проєкту вже сягнула 70 млн грн

Фонд Порошенка спільно з волонтерами ГО «Справа Громад» виготовив для ЗСУ за 10 місяців і передав у підрозділи більше 100 лазне-пральних комплексів.

Як розповів Петро Порошенко, це означає, що 60 тисяч бійців можуть помитися і випрати речі в гарячій воді навіть на передовій. Адже комплекси – автономні, працюють на твердопаливних котлах і генераторах. 

Як розповідають військові, одного бака води вистачає, щоб 25-30 бійців прийняли душ, і до 40 людей можуть випрати одяг.

У підрозділах, де є такі лазні, намагаються хоча б раз на тиждень давати бійцям змогу помитися в нормальних умовах. 

 

Загальна вартість проєкту вже сягнула 70 млн грн. А черга на ці диво-вагончики не зменшується – тим паче, що попереду холодна зима. Як розповів Порошенко, загалом їх вже замовили 190 штук, тому роботи попереду багато. 

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Вже користуються 60 тисяч військових: Порошенко розповів про результати унікального проєкту для ЗСУ
фото: Європейська солідарність

«Наша команда на власному виробництві вдень і ночі виробляє ці комплекси. Ми в понеділок передаємо вже 103-ій. Турбота про бійців на фронті – це не менш важливо, ніж зброя, патрони, амуніція, дрони, ракети і бронетехніка», – переконаний Порошенко. 

«Ювілейні» комплекси йдуть у механізовані бригади, які стоять на позиціях біля Купʼянська, під Ізюмом, в Селідовому та на інших гарячих ділянках фронту. 

Теги: Петро Порошенко зброя військові

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