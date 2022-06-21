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    Суспільство

    Потяг Харків — Івано-Франківськ їхатиме на три години довше

    &laquo;Укрзалізниця&raquo;&nbsp;збільшила час поїзда в дорозі - Потяг Харків — Івано-Франківськ їхатиме на три години довше
    «Укрзалізниця» збільшила час поїзда в дорозі
    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» збільшила тривалість поїздки на одному з маршрутів

    Укрзалізниця змінить маршрут потяга із Харкова до Івано-Франківська з міркувань безпеки, він стане на три години довшим. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    «З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години», – розповіли в УЗ.

    Деталей нового маршруту, зокрема змін у зупинках потяга, у компанії наразі не повідомили.

    До слова, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express. Із 13 червня курсуватимуть п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

    Раніше Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

    Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.

    Теги: Харків росія окупанти війна Укрзалізниця Україна Івано-Франківськ окупація #stoprussia
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    Потяг Харків — Івано-Франківськ їхатиме на три години довше