Потяг Харків — Івано-Франківськ їхатиме на три години довше

«Укрзалізниця» збільшила час поїзда в дорозі

«Укрзалізниця» збільшила тривалість поїздки на одному з маршрутів

Укрзалізниця змінить маршрут потяга із Харкова до Івано-Франківська з міркувань безпеки, він стане на три години довшим. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«З міркувань безпеки маршрут поїзда № 15/16 Харків — Івано-Франківськ буде змінено, час у дорозі збільшиться орієнтовно на 3 години», – розповіли в УЗ.

Деталей нового маршруту, зокрема змін у зупинках потяга, у компанії наразі не повідомили.

До слова, «Укрзалізниця» покращує приміське залізничне сполучення в рамках проєкту Kyiv City Express. Із 13 червня курсуватимуть п’ять пар поїздів за маршрутом Ніжин – Дарниця та зворотно.

Раніше Дарницький вагоноремонтний завод повернувся до роботи після обстрілу російських окупантів 5 червня.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву вранці 5 червня Дарницький вагоноремонтний завод втратив три цехи, але ремонт і виробництво вагонів тут спробують відновити у кооперації з іншими підприємствами галузі.