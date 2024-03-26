В Україні змінилися правила оформлення спадщини: що потрібно знати

Новації спадкування пов’язані з унормуванням правовідносин під час воєнного стану

Зміни пов’язані з місцем відкриття спадщини, смертю на непідконтрольній території та обчисленням строків при спадкуванні

В Україні змінилися правила оформлення спадщини. Наприкінці січня цього року в Україні набрали чинності два закони, які вносять зміни у порядок відкриття та оформлення спадщини, повідомляє Урядовий портал.

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Новації спадкування пов’язані з унормуванням правовідносин під час воєнного стану.

Місце відкриття спадщини

Основні зміни стосуються ст. 1221 Цивільного Кодексу України, якою визначається місце відкриття спадщини. За оновленою редакцією, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо ж останнє місце проживання спадкодавця невідоме, то місцем відкриття спадщини вважатимуть місце перебування або нерухомого майна чи його основної частини, або, за відсутності нерухомого майна, – місцезнаходження основної частини рухомого майна.

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Якщо спадкодавець мав останнє місце проживання на території іноземної держави, місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України «Про міжнародне приватне право».

Якщо смерть настала на непідконтрольній території

Оновлене законодавство встановлює спеціальні правила оформлення спадкових прав у період воєнного стану. Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють, заяви про прийняття спадщини та інші заяви щодо спадщини подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Зазначене правило застосовуються також до спадщини, місцем відкриття якої є населений пункт, розташований на тимчасово окупованій території України, протягом усього періоду тимчасової окупації такої території та шести місяців після завершення тимчасової окупації. Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт або території, зазначені вище, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності закону, вчинення нотаріальних дій щодо спадщини та спільного майна подружжя в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви щодо спадщини.

Якщо ж місцем подання першої заяви є населений пункт або території, зазначені вище, відповідні нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви про видачу свідоцтва в населеному пункті або на території, що не зазначені в попередньому пункті.

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Особливості обчислення строків при спадкуванні

Нове законодавство встановлює особливості щодо обчислення строків при спадкуванні на час дії на території України воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування. За загальним правилом для прийняття спадщини цивільним законодавством встановлено строк у 6 місяців, який обчислюється з дня смерті особи.

Якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи, строки, визначені ЦК України щодо спадкування, обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровали законопроєкт, який має спростити механізм приняття спадщини. Станом на сьогодні процедура прийняття спадщини, до складу якої входить нерухоме майно, у разі проживання спадкодавця за межами України регулюється лише роз'ясненням Верховного Суду.