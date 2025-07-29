В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 29 липня

У Києві хмарно з проясненнями, дощ, гроза

В Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози

Сьогодні, 29 липня, в Україні очікується хмарна погода, у деяких областях значні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.



Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 20-25°, на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-38°.

Прогноз погоди на 29 липня Укргідрометцентр

Вітер південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, у вівторок, 22 липня, столицю накрив потужний шторм, який супроводжувався шквальним вітром, зливою, градом та грозою. Негода, що була попередньо спрогнозована синоптиками, призвела до значних пошкоджень та травмувань.