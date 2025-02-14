Проєкт «Павутиння». 80 тонн антидронових сіток відправилися на фронт

Олег Крот розповів, як він та волонтери створюють «павутиння» захисту від дронів

Війна вимагає не лише військової сили, а й розумних рішень для захисту українських бійців. Один із таких способів – антидронові сітки, які ефективно використовуються на передовій для захисту техніки та позицій від ударів FPV-дронів і «Ланцетів». Завдяки спільним зусиллям волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів вдалося реалізувати проєкт «Павутиння», який уже забезпечив фронт сотнями тонн захисних сіток. Детально про ініціативу її організатори розповіли на відео.

Один із головних учасників цього проєкту – «Фундація Течія», яку очолює Олег Крот. Саме він разом із партнерами долучився до налагодження поставок цього унікального матеріалу, який тепер допомагає зупиняти ворожі атаки. Не менш важливу роль у реалізації ініціативи відіграють ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим та благодійний фонд «Батальйон Волонтер».

Нова партія, яку волонтери передали військовим, становить 80 тонн – це чотири повністю завантажені фури.

«Ми постійно отримуємо нові запити на антидронові сітки, тому що цей метод справді працює. Вони захищають техніку та військові об’єкти, перешкоджаючи атакам ворожих дронів. Цього разу вдалося передати майже 80 тонн сіток – і це далеко не остання партія», – розповідає Михайло Чиханцов, волонтер ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії».

Проєкт «Павутиння» стартував у вересні 2024 року, коли стало зрозуміло, що звичайні рибальські сітки можуть отримати нове, надважливе призначення. Відтоді організаторам вдалося налагодити системні поставки цього матеріалу із закордону, а також знайти міжнародних партнерів у Нідерландах і Данії, які допомагають із логістикою.

«За минулий рік ми передали на фронт понад 600 тонн антидронових сіток. Запити від військових постійно зростають, бо ефективність цього захисту підтверджена на практиці. Це не про дрібні поставки – нас просять відправляти їх фурами, адже кожна сітка – це шанс врятувати життя або зберегти військову техніку», – зазначає волонтер Спілки Олексій.

Ці сітки – далеко не новий винахід, але їхнє застосування у військових умовах довело свою ефективність.

«Так, це звичайні рибальські сітки. Але на фронті вони отримали інше призначення – тепер вони рятують життя. Коли ворог використовує дрони для атак на техніку чи бліндажі, сітки стають перешкодою, яка може зупинити ворожий літальний апарат. FPV-дрон просто заплутується в сітці і не може вразити ціль. Це найдешевший і водночас дуже ефективний спосіб оборони», – пояснює Роман Бочкала з благодійного фонду «Батальйон Волонтер».

Ігор Бондарчук, його колега з фонду, наголошує, що такі ініціативи доводять: допомога військовим має бути спільною справою.

«Ми – волонтери, фонди, підприємці – не повинні працювати окремо. Ми всі розуміємо: перемога залежить не лише від армії, а й від тих, хто допомагає їй у тилу. Саме тому ми об’єдналися, і сьогодні це дало конкретний результат – чергова партія сіток уже вирушила на передову. Дякую всім, хто бере участь у цій справі – «Фундації Течія», «Спілці підприємців теле- та кіноіндустрії», благодійному фонду «Батальйон Волонтер», міжнародним партнерам і кожному волонтеру, який долучається до цієї роботи», – підкреслив він.

Реалізація цього масштабного проєкту стала можливою завдяки спільним зусиллям. Кожен з учасників виконує свою роль: хтось знаходить та організовує логістику, хтось займається закупівлями, а хтось допомагає з координацією поставок на фронт.

Саме такий підхід – єдність волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів – дозволяє проєкту «Павутиння» працювати й надалі. Поки ворог намагається знищувати українську техніку за допомогою дронів, волонтери знаходять нові способи, щоб захистити наших воїнів. І чергова партія 80 тонн сіток – ще один крок до зміцнення оборони на передовій.