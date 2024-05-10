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Командувач Павлюк оголосив створення центру рекрутингу Сухопутних військ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Командувач Павлюк оголосив створення центру рекрутингу Сухопутних військ
Базову загальновійськову підготовку рекрути проходитимуть у межах спеціального навчального батальйону
фото: Олександр Павлюк/Telegram

Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити

В Україні буде створено рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ. Про це повідомив  командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram

«Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем», – йдеться у повідомленні.

Командувач наголосив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

Базову загальновійськову підготовку рекрути проходитимуть у межах спеціального навчального батальйону, в фахову – на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

Раніше повідомлялося, що у Києві відкрився рекрутинговий центр до армії.

Також у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Теги: ЗСУ Олег Павлюк

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