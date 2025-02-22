США вимагають від України відкликати резолюцію ООН із засудженням Росії – WP

Резолюцію розцінили в Києві як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії. Натомість Сполучені Штати пропонують свій варіант, в якому немає звинувачень Кремля. Як інформує «Главком», про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на дипломатів, які знайомі з пропозицією та говорили на умовах анонімності.

Державний секретар США Марко Рубіо в оприлюдненій у п’ятницю, 21 лютого, заяві стверджує, що Вашингтон «запропонував просту історичну резолюцію в ООН, яку ми закликаємо підтримати всі країни-члени, щоб прокласти шлях до миру».

«Підтримуючи цю резолюцію, ми підтверджуємо, що цей конфлікт жахливий, що ООН може допомогти покласти йому край, і що мир можливий. Ми твердо віримо, що настав час взяти на себе зобов’язання припинити війну», – ідеться у заяві.

Цю резолюцію розцінили в Києві як спробу обмежити будь-яке вираження відповідальності Росії за вторгнення.

За словами джерела WP, Вашингтон спершу переглянув запропоновану Україною резолюцію та «вимагав внести у неї деякі зміни, щоб зробити її послабленою», зокрема з «проросійськими» формулюваннями в документі.

Після цього Вашингтон запропонував нову резолюцію і зажадав від Києва відкликати свій варіант, який уже був узгоджений з іншими країнами-партнерами, які планували її підписати.

Нова пропозиція шокувала українців, сказав виданню неназваний чиновник, і президент України Володимир Зеленський дав вказівку МЗС України не відкликати свій варіант.

«Їхня пропозиція є дуже короткою та абсолютно новою мовою. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до примирення з [президентом Росії Володимиром] Путіним, а не на заклик до миру», – сказав виданню чиновник.

У запиті адміністрації Трампа до Києва випливає, що вони намагаються «обійти всі можливі процедури в ООН», вимагаючи від України добровільно відкликати свій текст, щоб відкрити шлях іншим країнам підписати більш м’який текст США.

«У нас є багато ознак можливих поганих речей, але шокує те, що вони чинять тиск на [Україну], а не на росіян», – сказав чиновник.

Нагадаємо, що політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі відповідаючи на запитання, чи США стануть співавторами резолюції, сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення».

Раніше повідомлялось, що США відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні.

До того ж, газета Financial Times писала, що Сполучені Штати Америки виступили проти формулювання «російська агресія» в заяві «Великої сімки» до третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.