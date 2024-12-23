Посадовець пункту пропуску «Краківець» допоміг десяткам ухилянтів перетнути кордон

ДБР встановило, що посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон чоловікам із підробленими посвідченнями про III групу інвалідності

Правоохоронці заявили, що заступник керівника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» та інспектор Держприкордонслужби допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку. Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

У ДБР встановили, що посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон чоловікам із підробленими посвідченнями про III групу інвалідності.

За даними слідства, він особисто зустрічав автомобілі з такими «клієнтами», скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не знав про наміри свого начальника.

Посадовець запевняв, що ці люди перебувають «на контролі» у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

За його вказівкою інспектор не проводив необхідної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

Впродовж травня-червня 2024 року за такою схемою за кордон потрапили 27 громадян призовного віку.

Заступника начальника відділення пункту пропуску обвинувачують в незаконному переправленні людей через державний кордон України. Згідно з частиною другою статті 332 Кримінального кодексу України, йому загрожує до семи років за ґратами. Посадовця відсторонили від виконання обов’язків та перевели на інше місце служби.

Інспектор пункту пропуску, який сприяв проведенню розслідування, підписав угоду про визнання винуватості в несанкціонованій зміні інформації.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині Державне бюро розслідувань викрило лікарів та посадовців медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на оформлені липової інвалідності чоловікам призовного віку. Впродовж року лікарі допомогли встановити «липову» інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Послуга коштувала в середньому $10,5 тис.

Також на Сумщині до трьох років позбавлення волі засуджено Андрія Х. за ухилення від мобілізації. Як сказано у матеріалі «Главкома» «Дуже набожні ухилянти. На чий бік стають суди?», у березні цього року у власній квартирі офіцерові запасу, який перебуває на військовому обліку, ТЦК намагався вручити повістку, але той відмовився від її отримання. У суді чоловік не визнав своєї провини. Він пояснив, що є членом «Релігійного центру Свідків Єгови в Україні» та має військову підготовку, яку здобув на військовій кафедрі в університеті. Хоч він і є членом «Свідків Єгови» з 2002 року, Андрій Х. до цього часу жодного разу не заявив про свої релігійні переконання і не просив замінити йому військову службу на альтернативну, або ж виключити його з військового обліку.

До слова, Міністерство охорони здоров’я перевірить майже 1,7 тис. посадовців на фіктивну інвалідність.