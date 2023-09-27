Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Регулятор енергоринку пояснив, чому запаси вугілля цього року менші

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Регулятор енергоринку пояснив, чому запаси вугілля цього року менші
Україна спалила більше вугілля через ремонтну кампанію на АЕС – НКРЕКП
фото: epa

Влітку енергосистема використала більше вугілля для підтримки енергосистеми, – НКРЕКП

На зменшення запасів вугілля на ТЕС влітку цього року вплинула спека та активна підготовка енергосистеми до другого опалювального сезону в умовах війни.

Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольгу Бабій. 

«Частина атомних блоків електростанцій була в плановому режимі, знадобилося додаткове залучення теплової генерації для покриття потреб балансу. Бо ми також тоді бачили, що в нас у тому числі був значний імпорт. Тобто, це перша генераційна складова, коли ми використовували вугілля для підтримки енергосистеми», – пояснила Бабій.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт.

«Вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені», – цитує видання Галущенка.

Як повідомлялося, станом на середину вересня склади українських ТЕС складали 1,35 млн т вугілля.

Напередодні в ДТЕК заявили, що законтрактували 210 тисяч тонн вугілля з Польщі для «підстраховки» та стабільного проходження опалювального сезону.

Теги: НКРЕКП вугілля імпорт спека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Індія вирішила захистити внутрішні ціни на рис
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
27 серпня, 15:00
Взимку прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії в години дефіциту – НКРЕКП
Взимку прайс-кепи можуть заважати імпорту електроенергії в години дефіциту – НКРЕКП
7 вересня, 18:47
Олексій Кучеренко заявив, що влада на додачу має адаптувати закони, нормативно-правові акти для того, щоб повернути керованість в енергосистемі
Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
13 вересня, 11:09
Радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко
Через ремонт АЕС на теплову генерацію було покладено додаткове навантаження – радник прем’єра
14 вересня, 16:27
За перші вісім місяців 2023 року Україна відвантажила 9,2 млн тонн зернових через румунський чорноморський порт Констанца
Румунські фермери просять уряд продовжити заборону на імпорт українського зерна
17 вересня, 11:46
Цінові обмеження заважають нормальному імпорту електроенергії – Український інститут майбутнього
Цінові обмеження заважають нормальному імпорту електроенергії – Український інститут майбутнього
17 вересня, 16:25
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
18 вересня, 02:26
Франція змінює свою позицію щодо використання вугілля
Одна з країн Європи вирішила повністю відмовитись від вугілля
25 вересня, 08:16
Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна
Зерновий конфлікт: чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ
Вчора, 19:16

Суспільство

Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
Львівський залізничний вузол буде переформатовано у європейський хаб
Україна запустить ринок послуг із розмінування
Україна запустить ринок послуг із розмінування
Регулятор енергоринку пояснив, чому запаси вугілля цього року менші
Регулятор енергоринку пояснив, чому запаси вугілля цього року менші
Військовий облік для жінок із медичною освітою: Ляшко повідомив, чи будуть зміни із 1 жовтня
Військовий облік для жінок із медичною освітою: Ляшко повідомив, чи будуть зміни із 1 жовтня
Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення
Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення
Заступником голови Інституту українознавства став «кагебіст»? У мережі вирує скандал
Заступником голови Інституту українознавства став «кагебіст»? У мережі вирує скандал

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна
42K
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
39K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
35K
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
32K
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
16K
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Сьогодні, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту