Регулятор енергоринку пояснив, чому запаси вугілля цього року менші

Україна спалила більше вугілля через ремонтну кампанію на АЕС – НКРЕКП

Влітку енергосистема використала більше вугілля для підтримки енергосистеми, – НКРЕКП

На зменшення запасів вугілля на ТЕС влітку цього року вплинула спека та активна підготовка енергосистеми до другого опалювального сезону в умовах війни.

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Про це повідомляє «Лівий берег» з посиланням на члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольгу Бабій.

«Частина атомних блоків електростанцій була в плановому режимі, знадобилося додаткове залучення теплової генерації для покриття потреб балансу. Бо ми також тоді бачили, що в нас у тому числі був значний імпорт. Тобто, це перша генераційна складова, коли ми використовували вугілля для підтримки енергосистеми», – пояснила Бабій.

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За словами міністра енергетики Германа Галущенка, через високі температури протягом останніх двох місяців літа запаси вугілля на складах дещо впали, але вже зараз укладено відповідні контракти, зокрема на імпорт.

«Вугіллям у необхідному об’ємі ми будемо повністю забезпечені», – цитує видання Галущенка.

Як повідомлялося, станом на середину вересня склади українських ТЕС складали 1,35 млн т вугілля.

Напередодні в ДТЕК заявили, що законтрактували 210 тисяч тонн вугілля з Польщі для «підстраховки» та стабільного проходження опалювального сезону.