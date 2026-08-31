Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя: хіти та цікаві факти

Тетяна Піскарьова випустила нову пісню до свого 50-річчя

Сьогодні, 31 серпня, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя. З нагоди ювілею співачки «Главком» розповів цікаві факти з її творчого шляху.

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Біографія та карʼєра Тетяни Піскарьової

Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя фото: Таня Піскарьова/Facebook

Тетяна Піскарьова народилася 31 серпня 1976 року у місті Мала Виска Кіровоградської області. Майбутня співачка зростала в родині військового та фінансистки. Її дитинство пройшло в різних містах України, зокрема в Києві, Одесі та Дніпрі.

Певний час Тетяна Піскарьова мешкала у Кривому Розі, де закінчила музичну школу та згодом вступила до Криворізького музичного училища по класу фортепіано. Ще під час навчання співачка почала викладати у Криворізькій музичній школі № 8. У 1995 році, після училища, Піскарьова продовжила працювати у Кривому Розі в Центрі дитячої творчості. У 1997 році створила і стала керівницею Дитячого театру естради «Аліса».

Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя фото: Таня Піскарьова/Facebook

Потім Тетяна Піскарьова продовжила навчання та викладацьку діяльність у Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв. Зрештою співачка зайнялася розвитком своєї карʼєри, брала участь у різноманітних конкурсах, фестивалях тощо.

Тетяна Піскарьова - Люблю

У 2000 році Тетяна Піскарьова оселилася у Києві. У столиці артистка продовжила працювати над своєю карʼєрою. Брала участь у телепроєктах, концертах, святах та інших заходах. Також працювала артисткою-солісткою Зразково-показового оркестру Збройних Сил України. У 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську.

фото: Таня Піскарьова/Facebook

Разом із цим Тетяна Піскарьова продовжила викладати. Співачка працювала старшою викладачкою, доценткою кафедри естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтв. У 2003 році Тетяна Піскарьова отримала звання заслуженої артистки України.

Королева - Тетяна Піскарьова

Серед відомих появ Тетяни Піскарьової на телебаченні була її участь у 2008 році в шоу «Фабрика зірок» другого та третього сезонів. У 2010 році створила авторську школу «Фабрика Естради Тетяни Піскарьової». Також працювала ведучою програми «Батьківські збори». У 2012 році артистка почала працювати на «Фабриці Естради Тетяни Піскарьової».

Після початку повномасштабного вторгнення Тетяна Піскарьова випустила низку пісень. Серед них «Мамина молитва», «Мій тато – герой!», «Расскажу тебе о любви», «Хоробре серце», «Обними меня» та «Вставай, о земленько моя». Тоді ж артистка почала виступити з благодійними концертами.

У 2026 році Тетяна Піскарьова закінчила Київську муніципальну академію музики імені Р. М. Глієра фото: Таня Піскарьова/Facebook

Цьогоріч Тетяна Піскарьова закінчила Київську муніципальну академію музики імені Р. М. Глієра та здобула ступінь магістра в галузі знань «Культура і мистецтво».

Хіти Тетяни Піскарьової

фото: Таня Піскарьова/Facebook

«Солов’їна»

«Музика рідного дому»

«Сестра» (дует з Оксаною Пекун)

«Перепілочка»

«Віч-на-віч»

«Душа»

«Люблю»

«Тебе люблю»

«Наречені»

«Мамина молитва»

«Обручка на двох»

«Світ врятує любов»

«Королева»

«Малина»

«Цілую тебе»

«Кохання на двох»

«Україно, моя Україно»

«Заспівай мені, мамо»

«Ти моя любов»

«Я тобою живу»

З нагоди свого 50-річчя Тетяна Піскарьова випустила нову пісню «Липи», де заспівала про любов. За словами авторки, ця композиція стала початком нового етапу в її житті. «Сьогодні мені – 50! І цей особливий день я хочу відзначити не просто цифрою в паспорті, а новою прем’єрою та новим етапом у моїй творчості. «Липи» – пісня, з якої для мене починається нова сторінка. Про життя, почуття, пам’ять і те, що залишається з нами назавжди. Я дуже хочу, щоб сьогодні ця пісня зазвучала у ваших серцях», – написала артистка.

Рядки з пісні Тетяни Піскарьової «Липи»

Біля липи при дорозі,

Ми з тобою стояли босі.

Я не вірила і досі,

Що любов прийшла.

Біля липи, що у гаю,

Я тебе вже не шукаю.

Тихо серцем відчуваю,

Я любов твоя.

Ти любов моя!

Нагадаємо, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова привітала свого чоловіка Андрія з днем народження. Співачка назвала його «найкращим чоловіком у світі». Подружжя має двох доньок Анастасію та Надію.