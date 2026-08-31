Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя: хіти та цікаві факти
Тетяна Піскарьова випустила нову пісню до свого 50-річчя
Сьогодні, 31 серпня, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова святкує 50-річчя. З нагоди ювілею співачки «Главком» розповів цікаві факти з її творчого шляху.
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Біографія та карʼєра Тетяни Піскарьової
Тетяна Піскарьова народилася 31 серпня 1976 року у місті Мала Виска Кіровоградської області. Майбутня співачка зростала в родині військового та фінансистки. Її дитинство пройшло в різних містах України, зокрема в Києві, Одесі та Дніпрі.
Певний час Тетяна Піскарьова мешкала у Кривому Розі, де закінчила музичну школу та згодом вступила до Криворізького музичного училища по класу фортепіано. Ще під час навчання співачка почала викладати у Криворізькій музичній школі № 8. У 1995 році, після училища, Піскарьова продовжила працювати у Кривому Розі в Центрі дитячої творчості. У 1997 році створила і стала керівницею Дитячого театру естради «Аліса».
Потім Тетяна Піскарьова продовжила навчання та викладацьку діяльність у Миколаївській філії Київського національного університету культури та мистецтв. Зрештою співачка зайнялася розвитком своєї карʼєри, брала участь у різноманітних конкурсах, фестивалях тощо.
У 2000 році Тетяна Піскарьова оселилася у Києві. У столиці артистка продовжила працювати над своєю карʼєрою. Брала участь у телепроєктах, концертах, святах та інших заходах. Також працювала артисткою-солісткою Зразково-показового оркестру Збройних Сил України. У 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську.
Разом із цим Тетяна Піскарьова продовжила викладати. Співачка працювала старшою викладачкою, доценткою кафедри естрадного співу Київського національного університету культури та мистецтв. У 2003 році Тетяна Піскарьова отримала звання заслуженої артистки України.
Серед відомих появ Тетяни Піскарьової на телебаченні була її участь у 2008 році в шоу «Фабрика зірок» другого та третього сезонів. У 2010 році створила авторську школу «Фабрика Естради Тетяни Піскарьової». Також працювала ведучою програми «Батьківські збори». У 2012 році артистка почала працювати на «Фабриці Естради Тетяни Піскарьової».
Після початку повномасштабного вторгнення Тетяна Піскарьова випустила низку пісень. Серед них «Мамина молитва», «Мій тато – герой!», «Расскажу тебе о любви», «Хоробре серце», «Обними меня» та «Вставай, о земленько моя». Тоді ж артистка почала виступити з благодійними концертами.
Цьогоріч Тетяна Піскарьова закінчила Київську муніципальну академію музики імені Р. М. Глієра та здобула ступінь магістра в галузі знань «Культура і мистецтво».
Хіти Тетяни Піскарьової
- «Солов’їна»
- «Музика рідного дому»
- «Сестра» (дует з Оксаною Пекун)
- «Перепілочка»
- «Віч-на-віч»
- «Душа»
- «Люблю»
- «Тебе люблю»
- «Наречені»
- «Мамина молитва»
- «Обручка на двох»
- «Світ врятує любов»
- «Королева»
- «Малина»
- «Цілую тебе»
- «Кохання на двох»
- «Україно, моя Україно»
- «Заспівай мені, мамо»
- «Ти моя любов»
- «Я тобою живу»
З нагоди свого 50-річчя Тетяна Піскарьова випустила нову пісню «Липи», де заспівала про любов. За словами авторки, ця композиція стала початком нового етапу в її житті. «Сьогодні мені – 50! І цей особливий день я хочу відзначити не просто цифрою в паспорті, а новою прем’єрою та новим етапом у моїй творчості. «Липи» – пісня, з якої для мене починається нова сторінка. Про життя, почуття, пам’ять і те, що залишається з нами назавжди. Я дуже хочу, щоб сьогодні ця пісня зазвучала у ваших серцях», – написала артистка.
Рядки з пісні Тетяни Піскарьової «Липи»
Біля липи при дорозі,
Ми з тобою стояли босі.
Я не вірила і досі,
Що любов прийшла.
Біля липи, що у гаю,
Я тебе вже не шукаю.
Тихо серцем відчуваю,
Я любов твоя.
Ти любов моя!
Нагадаємо, заслужена артистка України Тетяна Піскарьова привітала свого чоловіка Андрія з днем народження. Співачка назвала його «найкращим чоловіком у світі». Подружжя має двох доньок Анастасію та Надію.
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