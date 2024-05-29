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Росія уночі атакувала Україну: скільки «шахедів» було збито

Катерина Іванова
glavcom.ua
Росія уночі атакувала Україну: скільки «шахедів» було збито
Олещук: Окупанти атакували Україну із району Приморсько-Ахтарськ – РФ
фото з відкритих джерел

В результаті протиповітряного бою безпілотники збили у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях

У ніч на 29 травня 2024 року окупанти атакували 14-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136». Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

«До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні.

Росія уночі атакувала Україну: скільки «шахедів» було збито фото 1

В результаті протиповітряного бою збито 13 «шахедів» у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях.

Нагадаємо, російські загарбники завдали ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка Снігурівської громади на Миколаївщині. Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також 27 травня о 08:20, 09:11, 10:40, 18:36 та сьогодні, 28 травня, о 05:43 ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники атакувала Миколаївщину ракетою повітряного базування Х-59 та обстрілювала з артилерії. Уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру.

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Теги: окупанти авіація Миколаїв

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