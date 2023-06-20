Норвегія виділить понад $23 млн на посилення ядерної безпеки в Україні

Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон

Норвегія однією з перших країн передала в Україну обладнання для посилення ядерної безпеки після повномасштабного вторгнення

Влада Норвегії ухвалила рішення про виділення 250 млн крон (понад 23 млн доларів) на підтримку ядерної безпеки в Україні. Про це інформує міністерство закордонних справ Норвегії.

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«Норвегія збільшує свою підтримку ядерної безпеки в Україні у 2023 році на 250 млн норвезьких крон», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 100 млн крон будуть направлені на підтримку роботи в Україні експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Ще 150 млн крон виділяються на фінансування співпраці Норвегії з Україною у сфері ядерної безпеки. Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Раніше повідомлялося, що Путін вихвалявся розміщенням ядерної зброї в Білорусі.

Зокрема уряд Данії домовився збільшити військову підтримку України в межах Фонду України на загальну суму 21,9 млрд данських крон (3,2 млрд доларів) у 2023-2028 роках. Кошти для Фонду України будуть розподілені таким чином, що Данія зможе підтримати Україну додатковими 7,5 млрд данських крон у 2023 році, 10,4 млрд данських крон у 2024 році та 1 млрд данських крон щорічно у 2025-2028 роках.