Гроші замість пакунку малюка. Підприємець пояснив, чому це погано для батьків

Закупівля хоча б 50 000 «пакунків малюка» забезпечить роботою 2000 українців

Міністерство соціальної політики майже 3 місяці блокує тендери на закупівлю «пакунку малюка», який отримують батьки при народженні дитини. Замість цього вони пропонують «грошову компенсацію», яка не покриває й половини від роздрібної вартості речей в «пакунку». Про це повідомив підприємець Олександр Соколовський.

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«Мінімальна ціна предметів, які є у «пакунку малюка» у роздріб – від 15 до 20 тисяч гривень. Мінсоц пропонує батькам отримати 6800 гривень. Хоча, за даними опитування ЮНІСЕФ, 80-90% батьків надали б перевагу «пакунку». В ньому є все необхідне для мами та новонародженого. Зараз батьки позбавлені права вибору. Ми сподіваємось, ситуацію буде вирішено», – пише підприємець.

Соколовський переконаний, що в країні, де під час війни знижуються і народжуваність, і рівень життя, підтримка молодих батьків критично важлива. Крім того, закупівля хоча б 50 000 «пакунків малюка» забезпечить роботою 2000 українців. Бо левова частка пакунку – виробляється в Україні.

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