Займалися сексом при дітях та ґвалтували: поліція розповіла жахіття про родину з Броварів

Наразі дітей вилучено із родини, вони перебувають під опікою патронатних служб

Стали відомі подробиці історії з Броварів, де мати та її співмешканець ґвалтували та катували трьох дітей. У поліції Київської області розповіли ТСН.ua, що ця історія розпочалася ще минулоріч.

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Дорослі тривалий час знущалися з трьох дітей віком 3, 5 та 11 років. Діти проживали в антисанітарних умовах. Співмешканці зловживали алкоголем та влаштовували сварки, які часто переростали в бійку на очах у малолітніх дітей.

Малечу часто карали, ставили біля стіни на коліна з піднятими вгору руками. Аби сусіди не чули дитячий плач, жінка закривала їм рот ганчіркою та погрожувала вбивством.

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Крім того, мати демонструвала дітям свої статеві органи і вчиняла сексуальне насильство над ними.

Ця історія розпочалася ще торік у серпні: тоді фахівці служби у справах дітей проводили огляд помешкання, де жили ці діти у Броварах.

«Було виявлено, що діти живуть у поганих умовах. Вони не їли нормально, в квартирі – антисанітарія, а батьки вживають алкоголь. Тоді діток вилучили з цієї сім’ї. Вони жили в патронатній сім’ї. Прийомні батьки помітили, що діти дуже дивно поводяться. Вони навіть не знали, що таке банан, ківі, не знали смаку звичайних фруктів, бо їх їм ніколи не купували», – розповіли у поліції Київської області.

Виявилося, що мати та її співмешканець просто не давали їм їсти. А коли прийомні батьки почали дітей розпитувати більш детально, то вони розповіли, як їм жилося з рідною матір’ю.

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«Від пережитого одна дитина просто не могла спати вночі, він прокидався що дві години від кошмарів. Прийомні батьки почали розпитувати хлопчика. Він зізнався, що мати ночами його ґвалтувала у неприродний спосіб. При дітях мати зі співмешканцем займалися сексом. Діти по квартирі ходили голими. Пробачте за таку деталь, але в родини не було грошей на туалетний папір, тому це робили ганчірками. Їх же дітям запихали до рота, коли їх ґвалтували», – зауважили правоохоронці.

Почувши все це від дітей, батьки з патронатної сім’ї звернулися по допомогу до місцевої влади Броварів. А вже представники влади повідомили до поліції.

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Мати зі співмешканцем знущалися з дітей фото: офіс генпрокурора

Наразі дітей вилучено із родини, вони перебувають під опікою патронатних служб. Горе-батькам повідомлено про підозру за фактами домашнього насильства, катування, погрози вбивством, передачі малолітніх для експлуатації, зґвалтування, сексуального насильства, розбещення дітей та злісного не виконання обов’язків по догляду за дітьми.

Нагадаємо, у Броварах, що на Київщині, затримали 29-річну матір та її співмешканця, які ґвалтували, катували та погрожували вбивством трьом малолітнім дітям.

До слова, у Києві правоохоронці викрили вихователів приватного дитсадка, які знущалися над дітьми та катували їх. Зловмисниці, зокрема, придушували своїх вихованців, обмотували скотчем та закривали рота рушником.