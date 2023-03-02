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У Києві презентували оновлений освітній цифровий простір для учнів, батьків і вчителів

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У Києві презентували оновлений освітній цифровий простір для учнів, батьків і вчителів
«Київ є лідером впроваджень цифрових технологій у всіх сферах життя, зокрема і в освіті»

У кожного учня буде ID-профіль, до якого буде прив’язуватися освітня хронологія та історія навчальної успішності

Керівник цифрової трансформації Києва Петро Оленич разом із заступником голови КМДА Валентином Мондриївським та директором Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олегом Половинко презентували платформу, що об’єднає всіх учасників освітнього процесу та відіграватиме роль спеціалізованої закритої соцмережі.

«Київ є лідером впроваджень цифрових технологій у всіх сферах життя, зокрема і в освіті. Потужним рушієм переходу на цифровізацію освіти стали реалії сьогодення, спочатку пандемія, потім війна. Саме тоді зросла роль технічних можливостей для організації дистанційної освіти, і ми в Києві зробили все для того, щоб реалізувати даний проєкт у найкоротший термін та з максимальною ефективністю. В умовах активних бойових дій та ракетних обстрілів стало зрозуміло, що місто все робило правильно у напрямі цифровізації освітнього процесу, і зараз ми, коли очно навчаються лише 44 відсотки школярів, забезпечуємо якісне безперервне дистанційне навчання для решти столичних учнів», – зауважив Валентин Мондриївський.

У кожного учня буде ID-профіль, до якого буде прив’язуватися освітня хронологія та історія навчальної успішності. Платформа також дозволить перевести документообіг в електронний формат, тож освітня документація буде захищена від фізичного знищення та доступна в режимі онлайн. Впровадження системи передбачає комплексну перепідготовку освітніх працівників, що мають пройти курс з опанування системи.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко розповів про переваги нової системи.

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«Серед переваг Єдиного освітнього простору: вдосконалення освітнього менеджменту, автоматизоване формування звітів, моніторинг освітнього процесу та діяльності, доступ до освітнього контенту та якісна взаємодія всіх учасників навіть дистанційно… Процес управління проєктами належить до циклічно замкнутих процесів, у яких важливу роль відіграє зворотній зв’язок, що забезпечує безперервний розвиток і синергетичне самовдосконалення», – наголосив Олег Половинко.

Ще одним інструментом діджиталізації освітнього процесу стануть електронні журнали.

Такий вид моніторингу успішності учнів має ще низку переваг над своїм попередником, а саме:

  • високий рівень захисту інформації та конфіденційність;
  • дистанційна взаємодія усіх учасників освітнього процесу;
  • моніторинг успішності дітей;
  • цілодобовий доступ до статистики відвідування;
  • спрощення контролю над навчально-тематичним плануванням та виконанням програм вчителями.

Згідно зі статистикою МОН України, із 298 тисяч учнів 46,4% навчаються дистанційно та 61,3 тис. перебувають за межами України, продовжуючи навчання онлайн.

«Через російську агресію тисячі учнів змушені навчатися онлайн або закордоном. Використовуючи різні інструменти та майданчики, які не завжди синхронізуються між собою. Разом з амбасадором «Київ Цифровий» Володимиром Кличком ми продовжуємо цифрову трансформацію освітньої сфери. Інклюзивність, стандартизація, поєднання онлайну та офлайну – базові принципи освітньої платформи, яка об’єднує учнів, вчителів та батьків. Дякую Володимиру за підтримку! Чекаємо на ваш зворотній зв’язок!» – сказав Петро Оленич.

«Сьогодні особливо важливо, щоб освітні процеси витримували виклики сучасного світу та наших реалій. Ми вже бачимо, як саме діджиталізація системи сприяє цьому», – підкреслив амбасадор «Київ Цифровий» Володимир Кличко.

Основним фокусом уваги департаментів наразі є нагальна потреба створити безпечне освітнє середовище у закладах освіти в штатному режимі та надзвичайних ситуаціях.

Для цього пріоритетним на 2023 рік буде забезпечення всіма засобами для змішаної форми навчання та наявність безперервного зв’язку і WI-FI в укриттях та бомбосховищах.

Також команда Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій розповіла про акцію Light it Up, у якій «Київ Цифровий» разом з YASNO та Fortinet подарували учням спеціальних шкіл Києва флікери, щоб підвищити безпеку дітей на дорогах.

Теги: Київ батьки освіта

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