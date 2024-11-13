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Ексзаступник мера Попасної отримав вісім років ув’язнення за колабораціонізм

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ексзаступник мера Попасної отримав вісім років ув’язнення за колабораціонізм
Наразі зрадник перебуває у розшуку
фото: Третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях -

На посаді заступника мера Попасної зрадник утримався до кінця серпня 2022 року

Колишній «регіонал» і заступник міського голови Попасної, що на Луганщині, за колабораційну діяльність отримав вісім років ув’язнення. Про це повідомило Третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook. 

«За матеріалами Служби безпеки судовий вирок за колабораційну діяльність отримав колишній заступник мера Попасної. Встановлено, що навесні 2022 року, коли місто штурмували загарбники, проросійськи налаштований чиновник, прихильник Партії регіонів, відмовився від евакуації. Після окупації Попасної він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і в липні був призначений заступником голови «адміністрації Попаснянського району ЛНР», - ідеться в повідомленні.

За матеріалами Служби безпеки судовий вирок за колабораційну діяльність отримав колишній заступник мера Попасної
За матеріалами Служби безпеки судовий вирок за колабораційну діяльність отримав колишній заступник мера Попасної
фото: Третє управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях -

Зазначається, що на даній посаді зрадник утримався до кінця серпня 2022 року, а потім працевлаштувався в окупаційній «адміністрації Первомайського району». У повністю зруйнованій Попасній росяни ліквідували свій «орган влади».

Суд визнав правопорушника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України та призначив покарання – вісім років позбавлення волі з конфіскацією усього майна на користь держави. 

Наразі зрадник перебуває у розшуку. Строк відбування покарання рахуватиметься з дати затримання.

Розслідування проводило ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Нагадаємо, на Харківщині директорку ліцею засуджено до двох років в’язниці за впровадження російських стандартів освіти.  Обвинувачувана добровільно погодилася працювати на окупаційну владу, очолила навчальний заклад та організувала навчальний процес за стандартами країни-окупанта.  

До слова, колишній старший референт Cекретаріату Кабінету міністрів України Василь Мехеда офіційно обмінявся до Росії. Як повідомляє проєкт «Хочу к своим», зрадник виїхав до РФ 25 червня 2024 року одночасно з поверненням українців із російського полону.

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Теги: партії чиновник місто вирок Попасна державна зрада колабораціонізм

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