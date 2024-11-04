Хто з кандидатів лідирує у рейтингу напередодні виборів у США – ABC News

У семи штатах Америки громадяни ще вагаються, кого підтримають під час виборів

Ймовірність перемоги кандидата Дональда Трампа на виборах президента США становить 53%, тоді як для кандидата Камали Гарріс – 47%. Такі дані оприлюднило видання ABC News, спираючись на прогнозну модель «Проєкт 538», яка аналізує можливі результати виборів, враховуючи соціологічні, економічні та демографічні показники, а також надійність соціологічних опитувань.

Останні дані свідчать, що Трамп має шанси перемогти у 53 випадках зі 100, тоді як у Гарріс ймовірність перемоги становить 47 зі 100. Можливість обрання когось іншого залишається мінімальною.

Видання зазначає, що напередодні президентських виборів провідні соціологічні компанії США оприлюднили фінальні опитування, але вони не прояснюють, кому американці віддадуть більшість голосів. Це пов’язано з тим, що виборчі настрої досі коливаються в семи штатах.

Нагадаємо, поштовим та достроковим очним голосуванням в США скористалось вже біля 70 млн. виборців. Аналіз перших даних провів телеканал NBC News.

До слова, влада американських штатів запроваджує посилені заходи безпеки для охорони об'єктів, пов'язаних із виборами, серед них – розміщення снайперів на даху, встановлення тривожних кнопок на ділянках для голосування та огляд територій за допомогою дронів. Про це пише Washington Post.

Нагадаємо, військові у США у підвищеній бойовій готовності через можливі заворушення під час виборів. Напередодні можливих громадянських заворушень у зв'язку з президентськими виборами у штатах Вашингтон, Орегон та Невада національна гвардія перебуває у готовності.