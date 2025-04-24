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Сили ППО збили 48 ракет та 64 дрони. Напад росіян відбивали F-16 та Mirage

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сили ППО збили 48 ракет та 64 дрони. Напад росіян відбивали F-16 та Mirage
У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage
фото з відкритих джерел

Загалом військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника

У ніч на 24 квітня 2025 року (із 19.30 23 квітня) російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Як передає «Главком», про це повідомили Повітряні сили.

Основний напрямок удару – столиця України місто Київ.

Загалом військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:

  • 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків – Брянська, Воронезька, Курська обл.– РФ);
  • 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);
  • шість крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.);
  • 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
  • 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ; Чауда – Крим).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
  • 31 крилату ракету Х-101;
  • шість крилатих ракет Калібр;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
  • 64 ударних БпЛА Shahed.

Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. 

Нагадаємо, що нічна атака на Київ сьогодні була комбінованою: окупанти запустили як ракети, так і дрони. Сталися руйнування в житлових будинках, тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у п'ятьох районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Внаслідок нічної атаки на столицю загинули десятеро людей. За попередніми даними, 63 людини постраждали, 42 госпіталізували до лікарні, серед них шестеро дітей.

У Бучанському районі Київщини внаслідок атаки пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, горить магазин. Інформація про постраждалих не надходила.

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Теги: ракетна атака Повітряні сили ЗСУ

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