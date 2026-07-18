Командир бригади «Ахіллес» назвав умову завершення війни

Реальні передумови для припинення бойових дій виникнуть не раніше осені 2027 року, вважає Федоренко

Передумова для підписання мирної угоди – це ілюзія. Її зараз не може бути», – наголосив Федоренко

Командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко вважає, що говорити про реальні переговори щодо завершення війни наразі передчасно. На його думку, передумови для цього можуть виникнути не раніше осені 2027 року – і лише за умови суттєвого послаблення Росії. Як інформує «Главком», про це військовий заявив в інтерв'ю DW.

За словами Федоренка, Росія досі не втратила спроможності вести активні наступальні дії, тому розраховувати на швидке укладення мирної угоди не варто.

«Передумова для підписання мирної угоди – це ілюзія. Її зараз не може бути», – наголосив командир.

Він переконаний, що дипломатичний шлях стане реальним лише тоді, коли продовження війни загрожуватиме самому існуванню російської держави.

«Це може відбутися тоді, коли ми настільки додавимо Росію, що зупинення бойових дій проти України стане для них єдиним шляхом до збереження життєздатності російської держави», – пояснив Федоренко.

Водночас військовий попередив, що найближчий період буде надзвичайно складним для України.

«За моїм переконанням, у нас буде дуже складна зима. Набагато складніша, ніж минула. Ми маємо готуватися до неї вже зараз. Але ми її вистоїмо», – сказав він.

Після цього, на думку командира «Ахіллеса», Україна зможе накопичити достатню кількість далекобійних безпілотників, крилатих і балістичних ракет, що дозволить значно посилити тиск на російські війська. Саме тоді, вважає Федоренко, можуть виникнути реальні передумови для припинення бойових дій. І трапиться це не раніше осені 2027 року.

Нагадаємо, виконувач обов'язків керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України («Альфа») на псевдо Сократ вважає, що російсько-українська війна навряд чи завершиться в один конкретний день, а головним питанням стане не сама дата її закінчення, а умови, на яких це відбудеться.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що, на його думку, війна Росії проти України завершиться до закінчення його президентського терміну, який триватиме до січня 2029 року.