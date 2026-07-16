Брюссель змусив популярний курорт змінити правила для росіян

Підгориця готується переглянути правила в'їзду для громадян РФ і Білорусі в межах виконання вимог Європейського Союзу

Чорногорія може вже з 1 жовтня запровадити візовий режим для громадян Росії та Білорусі. Такий крок пов'язаний із зобов'язаннями країни перед Європейським Союзом у рамках підготовки до вступу до ЄС. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Dan.

За даними джерел видання, уряд Чорногорії вже розглядає можливість скасування безвізового режиму для громадян Росії та Білорусі. Це стане частиною поступового приведення візової політики країни у відповідність до законодавства Євросоюзу.

Відповідно до затвердженої програми реформ, Підгориця має повністю гармонізувати свої правила з вимогами ЄС до кінця 2027 року. Саме тому влада планує відмовитися від безвізового режиму з країнами, чия політика не відповідає європейським стандартам.

У майбутньому аналогічні обмеження можуть торкнутися також громадян Туреччини, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Бахрейну та низки інших держав.

Крім цього, Чорногорія планує запровадити шенгенські стандарти оформлення віз, зокрема збір біометричних даних заявників. Для прийому документів і біометрії влада має намір залучити міжнародного оператора VFS Global, який уже співпрацює з більшістю країн Шенгенської зони.

Нагадаємо, Європейська комісія раніше повідомила, що під час перегляду Візового кодексу ЄС планує запропонувати додаткові обмеження на видачу шенгенських віз громадянам Росії. У Брюсселі пояснили, що такі заходи мають посилити безпеку та мінімізувати ризики, пов'язані з діями третіх країн.