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Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту
Пожежа на скаладах Wildberries
скриншот відео Exilenova+

Небо над Московською областю затягнув густий чорний дим

Склади російського Wildberries під Москвою, атаковані в ніч на 18 липня, продовжують палати. У мережі з’явилося відео масштабної пожежі з висоти пташиного польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Автор відео зняв на камеру видовищну пожежу під час польоту в літаку.

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На інших відео, оприлюднених у мережі, видно, що небо над Московською областю після пожежі на складі Wildberries затягнув густий чорний дим.

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Нагадаємо, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляли про вибухи й задимлення в обох містах. 

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Wildberries – російський інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому та іншого. Склад в Електросталі – другий за обсягом обробки замовлень логістичний об'єкт компанії в Росії. Він потрапляє під удар уже не вперше: 16 червня 2026 року уламки збитого безпілотника впали на покрівлю одного з блоків, через що частину персоналу тимчасово евакуювали. У компанії тоді підтвердили лише часткову евакуацію через задимлення, а причину не називали; робота об'єкта відновилася протягом кількох годин.

Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії. 

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Теги: росія дрон пожежа війна

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