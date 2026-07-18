Атака на Wildberries. З'явилися кадри з висоти пташиного польоту
Небо над Московською областю затягнув густий чорний дим
Склади російського Wildberries під Москвою, атаковані в ніч на 18 липня, продовжують палати. У мережі з’явилося відео масштабної пожежі з висоти пташиного польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.
Автор відео зняв на камеру видовищну пожежу під час польоту в літаку.
На інших відео, оприлюднених у мережі, видно, що небо над Московською областю після пожежі на складі Wildberries затягнув густий чорний дим.
Нагадаємо, під ранок 18 липня дрони атакували нафтобазу в місті Ногінськ Московської області, а також зафіксовано пожежу в районі логістичного комплексу Wildberries в сусідній Електросталі – місцеві мешканці повідомляли про вибухи й задимлення в обох містах.
Крім того, вночі 18 липня безпілотники атакували Тамбовську область Росії – намагаючись збити дрони, місцева протиповітряна оборона вела вогонь просто над забудовою. За версією моніторингових каналів, саме уламки ППО могли спричинити пожежу на складі Wildberries – найбільшого маркетплейса Росії.
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