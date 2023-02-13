Розсилання повісток через «Дію»: роз'яснення Мінцифри
Федоров дав однозначну відповідь стосовно вручення повісток в електронному форматі
У Мінцифри тривають обговорення щодо покращення послуг для військовослужбовців у додатку «Дія» в межах мобілізації, утім конкретних рішень щодо цього немає. Про це розповів в інтерв’ю РБК-Україна очільник відомства Михайло Федоров.
На запитання щодо запровадження військового е-квитка, виплат, послуг і пільг міністр відповів, що наразі є багато різних обговорень, але поки в розробці чогось подібного немає.
При цьому він дав однозначну відповідь щодо розсилання повісток у електронному форматі.
«Ми точно не будемо використовувати «Дію», щоб відправляти повістки. Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в «Дії» не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі«, – наголосив Федоров.
Як відомо, в Україні й надалі триває мобілізація. Отримати запрошення до військкомату можна не тільки від працівників установи – чи варто боятися двірників: хто має законне право вручати повістки (перелік).
Нагадаємо, хоча отримання повістки ще не означає негайне відправлення на фронт, існують чіткі терміни, коли за нею треба з'явитися до військкомату. Хто і де може вручати повістку та які бувають повістки і яку відповідальність це передбачає – читайте тут.
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