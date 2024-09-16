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Як тривалість війни вплине на курс долара: прогноз уряду

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як тривалість війни вплине на курс долара: прогноз уряду
До проєкту бюджету на 2025 рік закладений курс на рівні 45 грн/долар
фото: glavcom.ua

Якщо бойові дії закінчаться протягом 2024 року, у середньостроковій перспективі обмінний курс залишиться на рівні 41 гривня за 1 долар

Що довше триватиме війна Росії проти України, то довше курс долара до гривні буде зростати. Після закінчення війни курс стабілізується на поточному рівні. Про це йдеться в додатку до проєкту бюджету на 2025 рік.

Так, було змодельовано майбутні фінансові показники восьми державних підприємств та оцінено чисті грошові потоки до державного бюджету. Базовий, негативний та позитивний сценарії були змодельовані на основі макроекономічних сценаріїв, розроблених Міністерством економіки.

За базовим сценарієм, у разі закінчення бойових дій до кінця 2024 року у 2024 і 2025 роках обмінний курс гривні знизиться щодо долара США, після чого стабілізується.

За негативним сценарієм, у разі закінчення бойових дій до кінця 2025 року обмінний курс знизиться в середньостроковій перспективі.

За позитивним сценарієм, у разі закінчення бойових дій протягом 2024 року у середньостроковій перспективі обмінний курс залишиться на рівні 41 гривня за 1 долар.

Нагадаємо, що, на думку директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, якщо в України не буде проблем із макрофінансовою допомогою, то курс долара у 2024 році буде на рівні 41,4 грн/$, як закладено у державному бюджеті.

До відома, Міжнародний валютний фонд (МВФ) закликає Україну прискорити девальвацію національної валюти, знизити процентні ставки та підвищити податки, щоб допомогти країні подолати бюджетний дефіцит.

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Теги: курс валют війна гривня

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