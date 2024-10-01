Telegram допомагає спецслужбам розкривати справи. WSJ повідомила деталі

Задуми терористів і плани вбивств обговорюються в застосунку Telegram. Це надає перевагу для влади і правоохоронців

Завдяки публічності каналів у Telegram та цифровому сліду користувачів правоохоронні відомства розкрили безліч справ. Про це повідомляє американська газета The Wall Street Journal.

«Месенджер Telegram став «мисливським угіддям» як для зловмисників, так і для правоохоронців», – зазначає видання.

За словами авторів матеріалу, за допомогою платформи було розкрито чимало справ. Різні спецслужби використовують Telegram, аби поринути в злочинні угруповання, навіть без співпраці з адміністрацією месенджера.

Зазначається, що тільки за останні п'ять років спецслужби в США неодноразово притягували зловмисників до відповідальності, використовуючи їхні заяви в Telegram-каналах.

Колишній федеральний прокурор Сет Герц розповів виданню, що раніше злочинці покладалися на розрізнені форуми в мережі, які були недоступні звичайним користувачам. Сьогодні ж користувачі Telegram часто використовують один обліковий запис на десятках форумів, а слідчі отримують їхню «дорожню карту».

Раніше Telegram оновив політику модерації та дозволив користувачам подавати скарги на незаконний контент у приватних групах. Це сталося після затримання Павла Дурова у Франції. Також стало відомо, що співпраця месенджера з французькою владою після затримання його засновника спричинила запити інформації з інших країн у рамках розслідування кіберзлочинів.

До слова, засновник Telegram Павло Дуров на допиті у Франції розповів, що офіційно заробляє один дирхам ОАЕ на рік, або $0,27. Про це пише Le Monde. При цьому особисті статки бізнесмена, за даними видання, оцінюються в $9-15,5 млрд.