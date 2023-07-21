Неефективно витрачені гроші – це допомога ворогові

Під час війни треба витрачати гроші на важливі речі

Є дуже простий тест, чи потрібно фінансувати ті чи інші капітальні видатки: «Чи наближає воно нас до перемоги?». Якщо ні, отже, це не суттєво, не терміново, а значить, не варте й копійки бюджетних коштів. Крапка.

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Чому цього не розуміє сотні чиновників та управлінців різного рівня? Як в чиїйсь голові народжуються ідеї про купівлі барабанів і будівництво розв'язок у той час, як бійцям на фронті не вистачає найнеобхіднішого?

Є люди, які зараз, от прямо зараз – ризикують своїм життям, аби інші – могли жити. І потреби ось цих людей – є первинними. І якщо у когось із чиновників бракує банального відчуття вдячності до самопожертви тих, хто на фронті, то невже навіть банальний інстинкт самовиживання не спрацьовує? Невже не вистачає клепки зрозуміти, що якщо зараз не віддавати усе на фронт – то у жодній розв'язці не буде жодного сенсу, бо їздити по них будуть pociйські танки?

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Мої друзі волонтери з Leleka Foundation щодня передають 15-20 укомплектованих якісних наплічників військовим медикам. Тисячі медичних наплічників, десятки тисяч аптечок, десятки тон тактичної медицини.

Але Юра та Іра – волонтери й на багато заявок їм просто бракує ресурсів. Вони працюють на розрив, щоб зібрати кошти й далі купувати ноші й турнікети, яких очікують військові.

Чи стає заявок менше? Ну як сказати.

«В нас просто вибух запитів на турнікети. Ні, навіть не так. Це крики про допомогу і вони звідусіль. В лічку поприходили люди, які не зверталися дуже довго (або й ніколи), непогано закривали запити через медслужби своїх підрозділів і точно мали запаси. І от в них тепер палає і горить. В основному південь, так... Вони йдуть вперед. І вже стікають кров'ю» (червень 2023)

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То от у мене питання: як можливі будь-які закупівлі барабанів та побудови паркінгів, коли бійцям не вистачає якісних аптечок? І це – лишень один з безлічі прикладів.

І так, я все розумію, що є гроші, які зібрані всередині держави, а є ті, які дають донори. На оборону ми можемо використовувати лише внутрішні ресурси. Я в курсі. Але є десятки інших статей видатків, котрі не будуть кваліфікуватись як оборонні, проте будуть більше наближувати нас до перемоги ніж серіал чи паркінг на Оболонській набережній.

Медицина – одна з них.

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Неефективно витрачені гроші – це допомога ворогові. Тільки так.