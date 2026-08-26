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СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ на Одещині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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СБУ викрила російського агента у лавах ЗСУ на Одещині
Мобілізований передавав Росії дані про ЗСУ
фото: СБУ

Мобілізований військовий потрапив у поле зору російських спецслужб під час пошуку «швидких» заробітків у Telegram

Служба безпеки України викрила на Одещині військовослужбовця, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та коригуванні ворожих ударів по півдню України. Чоловіка затримали під час дорозвідки поблизу об'єкта ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

Операцію проводили за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України. За даними слідства, російським агентом виявився мобілізований військовослужбовець однієї з механізованих бригад ЗСУ.

Правоохоронці встановили, що чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб, коли шукав можливості «швидкого» заробітку в Telegram-каналах.

Там із військовослужбовцем зв'язався представник російської спецслужби. Він запропонував чоловікові співпрацю в обмін на обіцянку «легких» грошей.

Після вербування військовий, за даними СБУ, почав збирати інформацію про розташування українських захисників на півдні країни.

Для цього чоловік орендував автомобіль та об'їжджав Одесу і прилеглі райони. Під час таких поїздок він мав приховано фіксувати на камеру мобільного телефону пункти базування Сил оборони.

Крім того, підозрюваний позначав координати місць розташування українських військових на Google Maps. Кіберфахівці СБУ завчасно викрили діяльність військовослужбовця та задокументували її. Затримали чоловіка «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу одного з об'єктів Збройних сил України.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманого смартфон. За інформацією СБУ, у пристрої містилися докази його роботи на російську сторону.

Також правоохоронці виявили віртуальний гаманець. За версією слідства, військовослужбовець створив його в очікуванні криптовалютних переказів від Росії.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше служба безпеки України затримала на Рівненщині чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, він встановлював замасковані смартфони поблизу оборонних об’єктів, щоб росіяни могли використовувати їх для наведення ракетно-дронових ударів. 

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Теги: росія російські агенти ЗСУ Одещина СБУ

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