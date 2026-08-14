Медведєв обізвав молодих росіян, які виступають проти війни, «придурками з викривленими мізками»

Медведєв: Подивіться, яку кількість придурків винесло на світ Божий у цей дуже складний, драматичний період!

Дмитро Медведєв заявив, що молодь, яка виступає проти війни, нібито не усвідомлює своїх дій

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко висловився на адресу молодих громадян Росії, які засуджують російську агресію проти України. Про це пише «Главком» із посиланням на Astra.

За його словами, молодь, яка виступає проти війни, нібито не усвідомлює своїх дій і піддається впливу за гроші або заради бажання виділитися серед однолітків.

Російський посадовець заявив, що поява антивоєнних настроїв серед молоді є наслідком «дурості та неусвідомленості», а критиків кремлівського режиму назвав людьми з «викривленими мізками».

Водночас Медведєв визнав наявність системних проблем із сприйняттям офіційної пропаганди в суспільстві та підкреслив необхідність посилення ідеологічної обробки молодих росіян.

«Подивіться, яку кількість придурків винесло на світ Божий у цей дуже складний, драматичний період! Адже звідки вилазять оці люди з такими абсолютно викривленими мізками? Саме просто тому, що вони не розуміють, що вони роблять, здебільшого. Ну, є, звісно, переконані негідники, але я думаю, що серед них їх не так багато. Це швидше від дурості та неусвідомленості. Ми просто повинні розуміти, що з мізками у багатьох є проблеми. Патріотична робота на найкращих прикладах дій наших героїв виключно важлива», – заявив Медведєв.

Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що у разі «катастрофічного руйнування» машинного або реакторного залу атомної електростанції Росія може завдати «симетричного удару» по українських АЕС, а також по атомних станціях у країнах НАТО.

Нагадаємо, у Росії прокоментували амбітні плани Дональда Трампа щодо Гренландії. Дмитро Медведєв, заступник голови Радбезу РФ, не лише схвалив ідею захоплення острова заради «світового клімату», а й порадив американському президенту поквапитися.

На думку Медведєва, якщо Трамп забариться, Гренландія може раптово «піти шляхом референдуму» і стати 90-м суб’єктом Російської Федерації.