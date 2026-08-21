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Співвласник Eva і Varus розкритикував ДСНС: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Співвласник Eva і Varus розкритикував ДСНС: деталі
Співвласник Eva і Varus Руслан Шостак оцінив збитки від ударів по складам
колаж: glavcom.ua

Руслан Шостак заявив, що значна частина об'єктів згорає вже після влучань, та запропонував залучати роботів замість рятувальників під час тривоги

Засновник і співвласник мереж EVA і Varus Руслан Шостак розкритикував відсутність системи, яка дозволила б локалізувати масштабні пожежі після російських атак, не наражаючи співробітників ДСНС на небезпеку. За його оцінкою, використання роботизованих систем могло б мінімізувати до половини втрат інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву бізнесмена.

Приводом для звернення стало знищення внаслідок російського удару розподільчого центру Eva та Eva.ua у Броварах. Люди внаслідок атаки не постраждали. Водночас лише втрати нерухомості Шостак оцінив у суму до 1 млрд грн.

Співвласник Eva і Varus розкритикував ДСНС: деталі фото 1
скриншот із Facebook

«Нещодавно внаслідок російського удару було зруйновано наш розподільчий центр Лінія магазинів EVA та EVA.UA у Броварах. Слава Богу, люди не постраждали. Лише втрати нерухомості внаслідок цього удару – до 1 млрд грн. Але в мене залишаються питання до ДСНС», – заявив Шостак.

За словами бізнесмена, після втрати вже сьомого складу його команда проаналізувала систему реагування на пожежі після повітряних атак.

Шостак нагадав, що у 2022 році під час гасіння пожежі після ракетного удару по аеропорту Дніпра, де розташовувався склад Varus, загинули співробітники ДСНС. Після цього правила змінили: рятувальники не повинні ризикувати життям під час повітряної тривоги та загрози повторних ударів. Бізнесмен наголосив, що вважає це правильним рішенням.

Водночас за 4,5 року повномасштабної війни група його компаній втратила п'ять великих складів та 15 магазинів. Шостак також проаналізував втрати «Епіцентру», «Нової пошти», Biosphere Corporation, «Сільпо» та NOVUS.

«І побачили принципову річ: значна частина цих об’єктів була знищена не безпосередньо в момент влучання.

Після удару виникало локальне загоряння. Але через повітряну тривогу та ризик повторних ударів рятувальники не могли одразу розпочати повноцінне гасіння. За цей час вогонь поширювався і протягом кількох годин знищував те, що могло вціліти після самого удару», – зазначив він.

За словами Шостака, проблема стосується не лише приватного бізнесу, а й державної, комунальної, енергетичної, промислової та житлової інфраструктури.

«Чому на п’ятому році повномасштабної війни ми досі фактично не маємо системи, яка дозволяла б локалізувати масштабні пожежі після ударів, не наражаючи рятувальників на небезпеку?» – звернувся Шостак до ДСНС.

Одним із можливих рішень бізнесмен назвав масове використання спеціалізованих роботів, безпілотних наземних платформ та дронів. Вони могли б розпочинати первинне гасіння під час повітряної тривоги, коли перебування людей на місці залишається небезпечним.

«Ми попередньо оцінюємо, що 50% втрат інфраструктури можна було б мінімізувати, якби для первинного гасіння під час повітряної тривоги масово використовувалися спеціалізовані роботи, безпілотні наземні платформи та дрони», – заявив Шостак.

Він звернув увагу, що Україна вже створює наземні роботизовані комплекси, морські дрони, безпілотники та системи дистанційного керування для виконання завдань на фронті.

«Невже на кожній посаді й у кожній службі нам потрібен свій Мадяр, щоб шукати нестандартні рішення і захищати Україну? Бо це рішення буквально лежить на поверхні», – наголосив бізнесмен.

Шостак вважає, що Україна могла б використати накопичений технологічний досвід для створення роботизованих систем ліквідації наслідків війни. Водночас, за його словами, системної державної програми для розв'язання цієї проблеми наразі немає.

Нагадаємо, що російський ракетний удар у ніч проти 20 серпня пошкодив складське приміщення у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі супермаркетів Varus. Після атаки компанія попередила покупців про можливі тимчасові перебої з наявністю окремих товарів. 

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Теги: росія окупанти Київ

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