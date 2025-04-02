Умєров розповів про перші результати реформи ВЛК

Відтепер не потрібно нести документи до ТЦК

Міністр оборони розповів про зміни для військовозобов’язаних

В Україні завершився перший етап реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня всі ВЛК мають оформлювати свої висновки в електронному вигляді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Рустема Умєрова.

За його словами, найактивніше до реформи долучились 5 областей – Дніпропетровська, Харківська, Вінницька, Львівська та Хмельницька.

«З 1 березня ми готували систему до запуску: працівники ВЛК проходили навчання, реєструвались в електронному кабінеті. Найактивніше до переходу долучились команди з Дніпропетровської, Харківської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей», – розповів Умєров.

Він зазначив, що що цей етап реформи дозволить: швидко, прозоро, без бюрократії та корупційних ризиків створювати висновки ВЛК онлайн; автоматично відображати цю інформацію в Оберіг; швидко відображати дані про придатність або не придатність і дату проходження ВЛК в застосунку Резерв+. Також відтепер не потрібно нести документи до ТЦК.

«Реформа ВЛК – це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров’я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами – за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони. У січні ми запустили електронні направлення на ВЛК в застосунку Резерв+ – це вже працює. А тепер зробили наступний важливий крок», – зазначив Умєров.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилися шість нових рапортів. Вони стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я. Серед нових рапортів: